12 мая 2024, 02:11

Спасшим людей из упавшего в Петербурге автобуса дагестанцам вручили по 3 млн рублей

РИА «Новости»
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев вручил по три миллиона рублей трем парням, спасавшим пострадавших при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге. Об этом он рассказал на свое странице в Telegram-канале.

«Героев должны знать в лицо! Все помнят о вчерашнем ДТП в Санкт-Петербурге, об этой трагедии. Парни, рискуя своей жизнью, бросились спасать невинных граждан», - написал он.

Кремлев пообщался Идрисом Гаджиевым, Шахбаном Джабраиловым и Мухаммадом Гасановым и поблагодарил их за смелость и самоотверженную реакцию.

Также уроженцев Дагестана пообещал представить к государственным наградам глава республики Сергей Меликов. Он рассказал, что мужчины ехали на пятничную молитву, когда увидели падающий с моста пассажирский автобус. Тогда трое героев прыгнули в воду и начали спасать людей до прибытия спецслужб.

ЧП случилось 10 мая, автобус упал с Поцелуева моста в реку Мойку. Жертвами трагедии стали семь человек. Водитель рассказал, что не справился с управлением из-за проблем с тормозами.

Санкт-Петербург Дагестан Автобусы Мужчины Автобус упал в Мойку в Петербурге
12 мая 2024, 04:16
Россиян не выпустят за границу из-за незаконного ремонта
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Проведение незаконной перепланировки в квартире может обернуться для собственника не только многомиллионным иском, но еще и запретом на выезд из России. Цель ограничения  — обеспечение исполнения судебных решений, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Проведение незаконной перепланировки в квартире может обернуться для собственника не только многомиллионным иском, но еще и запретом на выезд из России. Цель ограничения - обеспечение исполнения судебных решений, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Она напомнила, что в законе «Об исполнительном производстве» оговорен перечень мер, направленных на стимулирование должников к исполнению решений суда. При этом ограничение на выезд из страны самая неприятная. Ее могут наложить на срок до полугода, а затем и продлить.

«Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава», - пояснила адвокат.

В банке данных исполнительных производств нет сведений о запрете на перемещения, поэтому должник может об этом узнать только при прохождении таможенного контроля в аэропорту. При этом ее очень сложно отменить, так как придется или исполнить решение суда, уведомив об этом пристава-исполнителя, или оспорить ее.

Еще один момент касается возмещения убытков, если, например, пришлось отменить отпуск из-за этой меры.

Государство их компенсирует только в двух случаях. Первый касается ошибочного наложения ограничения приставом. Во втором случае речь идет о несвоевременном его снятии, если решение уже исполнено. При этом компенсируется только убытки, не покрытые страховкой или компенсацией туроператора.

Ранее казанские силовики задержали блогера Марата Клубнику из-за неоплаты штрафов.

Адвокаты Законы Россия Ремонтные работы
11 мая 2024, 22:37
Умер заслуженный архитектор России Юрий Земцов
РИА «Новости»
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Профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, заслуженный архитектор РФ Юрий Земцов скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба академии.

«Ушел из жизни профессор кафедры архитектуры Юрий Исаевич Земцов», - говорится в сообщении.

Он скончался после долгой тяжелой болезни, как сообщили «Фонтанке» в вузе.

Ректор академии Семен Михайловский назвал его «одним из самых авторитетных российских архитекторов», отметив, что у Земцова был «безусловный авторитет в среде». С его смертью они потеряли не только очень интеллигентного и достойного человека, но и замечательного профессора и профессионала.

Юрий Исаевич родился в 1938 году в Ленинграде. Он окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института в 1962 году. С 1994 года Земцов являлся гендиректором Архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры».

В числе его проектов, в частности, Новая сцена Александринского театра, гостиница «Коринтия Невский Палас» и реконструкция Владимирской площади.

Санкт-Петербург Смертность Россия Театры Архитектура
11 мая 2024, 14:25
Развожаев ответил участнице телешоу, назвавшей Севастополь «дырой»
РИА «Новости»
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Редакция телеканала «Пятница!» подверглась жесткой критике со стороны губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Причиной стала трансляция шоу «Большие девочки: Жизнь после проекта», где одна из участниц назвала свой родной Севастополь «дырой». Глава города в Telegram-канале указал на то, что выпуск в эфир такого заявления является кощунством.

Развожаев пояснил, что серия проекта вышла в эфир 10 мая. На следующий день после важной для города даты - 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Продюсеры и редакторы программы должны понимать, что транслировать такие высказывания недопустимо в любой день, а сейчас это выглядит особенно кощунственно. Уверен, что руководство канала примет соответствующие решения», - написал губернатор Севастополя.

Он добавил, что полностью уверен, что принимавшая участие в проекте горожанка уже поняла свою ошибку, увидев реакцию на свои слова со стороны земляков.

«Жители легендарного города-героя любят и уважают историю своего города, готовы защищать его всегда от любых нападок. Невозможно жить в нашем городе и не любить его!» - подчеркнул Развожаев.

Редакция телеканала «Пятница!» в своем Telegram-канале заявила, что в эфире прозвучало частное мнение участницы, которое авторы шоу не разделили.

«Предполагаем, что она назвала „дырой“ свою квартиру и не хотела никого обидеть. Героями наших реалити не раз были жители Севастополя, вдохновляющего и очень красивого города», - отметили в редакции.

В реалити-шоу «Большие девочки» участницы борются с лишним весом, чтобы изменить свою жизнь. Героиня из Севастополя сбросила 28 килограммов и решила остаться в Москве. Комментируя свое решение, она заявила, «что не вернулась в свою дыру, в свой Севастополь», но при этом отметила, что любит родной город.

Ранее скандал на шоу телеканала ТНТ «Это нормально» устроил певец Шура (Александр Медведев).Он вступил в перепалку с одним из зрителем и ушел из студии. Артист вернулся на съемку только после того, как противника вывели из студии.

Скандалы Севастополь Телевидение
11 мая 2024, 13:21
Современный инженер — какой он? В ОЭЗ «Технополис Москва» составили портрет специалиста
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Каким должен быть инженер высокотехнологичных производств? В ОЭЗ «Технополис Москва» ответили на этот вопрос, представив портрет современного специалиста. Это опытный и самостоятельный профессионал с интересным портфолио вместо сухого резюме. Соискатели при этом делают выбор в пользу хорошо оснащенных предприятий, с высокой зарплатой, соцпакетом и возможностью выбирать гибкий график.

«Специфика отрасли подразумевает выстраивание тесных связей инженеров-практиков с научным сообществом и коллегами по рынку», - добавил Дегтев.

К таким выводам пришли специалисты проекта «ТехноРабота», проанализировав 1300 резюме и 600 вакансий. Аналитики отмечают, что на долю мужчин приходится порядка 60% соискателей инженерных специальностей.

Немного иной портрет инженера в сфере информационно-коммуникационных технологий. В ОЭЗ Москвы этот сектор включает более 14 предприятий, работает на них свыше тысячи человек. Здесь портрет инженера также представляет мужчина с одним или двумя высшими образованиями, но он моложе - возраст варьируется от 30 до 35 лет.

На сегодняшний день, по его данным, в особой экономической зоне работают свыше 30 компаний отрасли, на которых трудятся около 6,7 тысячи человек. Специалист в области микроэлектроники в ОЭЗ - это, как правило, семейный мужчина от 40 до 50 лет и старше, с высшим образованием и постоянно занимающийся самообучением.

Доля женщин на предприятиях в ОЭЗ «Технополис Москва» чуть выше 40%. Главным образом они работают технологами, например, в микроэлектронике, на фармпроизводствах и в компаниях, занимающихся выпуском новых материалов и в IT-сфере.

Многие компании ОЭЗ привлекают и молодых специалистов, предлагая производственные практики и стажировки. Только в минувшем году благодаря проекту «Техностажировка» практику в ОЭЗ прошли более 400 студентов колледжей и вузов.

Современный промышленный сектор требует от сотрудников действительно глубоких знаний, прикладных навыков и способностей внедрять передовые производственные технологии, отметил министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня при помощи проекта „ТехноРабота“ около 70 высокотехнологичных предприятий ОЭЗ „Технополис Москва“ находят в свою команду квалифицированные кадры», - подчеркнул он.

По данным главы департамента, с 2023 года компании получили свыше 1,3 тысячи резюме от соискателей и закрыли 600 вакантных мест.

«В частности, с начала 2024-го было открыто 150 вакансий, из которых 100 - закрыты», - уточнил Овчинский.

Ждут учащихся и в этом году. Например, один из опорных НИИ отрасли микроэлектроники готов познакомить с производством более 100 будущих специалистов, 60 студентов ждет компания, являющаяся лидером по выпуску чипов, 30 молодых людей - производитель онкопрепаратов, 25 - производитель медтехники.

Также предприятия хотят видеть у себя будущих дипломированных инженеров. Растет спрос и на механиков, токарей, слесарей.

Вакансии от резидентов для стажеров и соискателей ежедневно обновляются в разделе «ТехноРабота» на сайте ОЭЗ «Технополис Москва».

В кадровых службах предприятий ОЭЗ Москвы отметили, что от соискателей ждут портфолио с удачными проектами, а не просто сухое резюме. Так же важна хорошая квалификация, понимание принципов проектной работы, владение актуальными программным обеспечением. Высоко ценится и рационализаторская активность инженера.

А чего хотят соискатели? Они ожидают стабильную и высокую заработную плату, ДМС, возможность заниматься исследованиями и работать на современном оборудовании, гибкий график и повышение квалификации.

«Больше всего именно в опытных высококвалифицированных кадрах нуждаются предприятия микроэлектроники ОЭЗ - именно поэтому на таких производствах высокий средний возраст сотрудников», - рассказал генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Работа Москва

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