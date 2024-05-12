Спасшим людей из упавшего в Петербурге автобуса дагестанцам вручили по 3 млн рублей

«Героев должны знать в лицо! Все помнят о вчерашнем ДТП в Санкт-Петербурге, об этой трагедии. Парни, рискуя своей жизнью, бросились спасать невинных граждан», - написал он.

Кремлев пообщался Идрисом Гаджиевым, Шахбаном Джабраиловым и Мухаммадом Гасановым и поблагодарил их за смелость и самоотверженную реакцию.

Также уроженцев Дагестана пообещал представить к государственным наградам глава республики Сергей Меликов. Он рассказал, что мужчины ехали на пятничную молитву, когда увидели падающий с моста пассажирский автобус. Тогда трое героев прыгнули в воду и начали спасать людей до прибытия спецслужб.

ЧП случилось 10 мая, автобус упал с Поцелуева моста в реку Мойку. Жертвами трагедии стали семь человек. Водитель рассказал, что не справился с управлением из-за проблем с тормозами.