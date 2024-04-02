02 апреля 2024, 12:15

Спасшему людей в «Крокусе» школьнику дали грант на обучение в вузе

РИА «Новости»
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Ислама Халилова, который вывел более 100 человек из концертного зала «Крокус Сити Холла» во время теракта, наградили в Госдуме. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», 15-летнему юноше вручили грант на обучение в одном из вузов России.

«По инициативе автономной некоммерческой организации „Общество дружбы с Кыргызстаном“ Халилову был вручен грант на обучение в одном из вузов РФ», - написали авторы материала.

Ранее глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин вручил награду 15-летнему Халилову за спасение людей в «Крокус Сити Холле». Подросток получил медаль мусульман России «За заслуги».

Вместе с Исламом выводили людей из здания еще несколько школьников - два Артема и Никита. Вместе подросткам удалось по узким переходам довести посетителей к территории выставочного центра, а затем через служебное помещение - на улицу. Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов предложил наградить ребят за мужество и отвагу.

Теракт в здании концертного зала Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные боевики и открыли огонь. Погибли и пострадали сотни людей. Ранее в Сети появились кадры первых минут атаки на Crocus City Hall.

Ислама Халилова, который вывел более 100 человек из концертного зала «Крокус Сити Холла» во время теракта, наградили в Госдуме. Как сообщил корреспондент РИА «Новости» , 15-летнему юноше вручили грант на обучение в одном из вузов России.

Вузы Госдума РФ Россия Школьники Теракт в «Крокусе»
02 апреля 2024, 11:22
«Надо все рассчитать». Нужен ли в России налог на роскошь
Freepik
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Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесет в Госдуму законопроект о введении налога на роскошь. Это важная инициатива, но вряд ли партия сможет ее провести без дополнительной поддержки, рассказал «360» декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Вадим Засько.

«Я думаю, что в данном случае „Справедливая Россия“ вряд ли сможет это провести, то есть вряд ли это будет принято. Надо двигаться в этом направлении, но все правильно рассчитывать. Шансов мало, но если подключатся Минфин, правительство, „Единая Россия“, то да, шансы есть», - считает он.

По мнению Засько, такой налог, «безусловно, важен и нужен».

«Но все дело именно в определении ставок и тех доходов, с которых надо начинать его брать. Очень важно, чтобы в него не попал средний класс и „предбанник“ среднего класса - те, кто зарабатывает от 100 тысяч. Речь должна идти о действительно очень богатых людях, с зарплатами от миллиона в месяц. Надо с этого начинать», - рассудил декан.

Парламент рассмотрит законопроект уже 2 апреля.

Доходы Налоги Россия Зарплаты
02 апреля 2024, 10:44
Умер еще один член команды КВН «Одесские джентльмены»
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Не стало участника сборной КВН «Одесские джентльмены» Александра Теплицкого. Он умер в возрасте 62 лет, сообщила обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.

«Один за другим уходят Джентльмены», - так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер еще один КВНщик из команды Джентльменов - Александр Теплицкий», - написала она.

Альперина добавила, что работала вместе с Теплицким в «Одесском вестнике» и указала на его красоту в молодости. О причинах смерти шоумена она не уточнила.

Команда КВН «Одесские джентльмены» становилась чемпионом Высшей Лиги сезона 1986–1987 годов, а также 1990 года. Благодаря неповторимому стилю сборной появился эстрадный театр «Клуб одесских джентльменов» в 1987 году. Спустя четыре года в эфир вышла юмористическая программа «Джентльмен-шоу». Участники команды также трудились над созданием передачи «Городок».

Накануне Альперина сообщила о смерти капитана команды Святослава Пелишенко. Ему было 72 года.

Болезни Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 07:57
Продажи автомобилей в России выросли вдвое за год
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Продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале 2024 года выросли в два раза по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Легковой коммерческий транспорт в статистику не вошел. За январь — март 2024 года в стране продали около 365 тысяч новых машин, написал РБК.

Продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале 2024 года выросли в два раза по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Легковой коммерческий транспорт в статистику не вошел. За январь - март 2024 года в стране продали около 365 тысяч новых машин, написал РБК.

В первом квартале 2023 года показатель составлял 171,3 тысячи, а годом ранее - 227,3 тысячи. По данным источника издания на автомобильном рынке, только в марте-2024 на учет в ГИБДД поставили почти 172 тысячи новых легковушек.

Как рассказала РБК управляющий директор Frank Auto Ирина Франк, увеличение спроса связано с ужесточением правил ввоза машин из ЕАЭС.

С 1 апреля ввоз автомобиль для физлиц стал возможен либо через таможню с уплатой всех ставок и налогов, либо через государства Таможенного союза, но с платежами в счет утильсбора. Россияне стали активнее приобретать автомобили, которые должны были ощутимо подорожать, пояснила Франк.

Основная доля продаж приходится на китайские бренды.

Машины
02 апреля 2024, 04:33
Разработчик софта «МойОфис» стал убыточным после снижения выручки
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Российский разработчик офисного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) стал убыточным после того, как снизил выручку на 44% в 2023 году. Об этом сообщило РБК.

Согласно финансовой отчетности компании, по итогам прошлого года выручка организации уменьшилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом, составив 1,9 миллиарда рублей. В итоге «Новые облачные технологии» получила чистый убыток 5,2 миллиарда рублей.

До этого компания была несколько лет убыточной, но годом ранее смогла получить чистую прибыль размером 386,5 миллиона рублей.

НОТ занимается разработкой офисных решений. Организацию создали в 2013 году. Среди ее продуктов - платформы «Текст», «Документы», «Почта», «Презентация», «Таблица», «Контакты», «Календарь», цифровое рабочее пространство Squadus и корпоративная почта Mailion.

Ранее стало известно, что чистый убыток автомобильного завода «Москвич» увеличился в 3,6 раза. В итоге производственная площадка Renault нарастила чистый убыток до 8,6 миллиарда рублей.

Деньги Технологии

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