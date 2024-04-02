Спасшему людей в «Крокусе» школьнику дали грант на обучение в вузе

«По инициативе автономной некоммерческой организации „Общество дружбы с Кыргызстаном“ Халилову был вручен грант на обучение в одном из вузов РФ», - написали авторы материала.

Ранее глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин вручил награду 15-летнему Халилову за спасение людей в «Крокус Сити Холле». Подросток получил медаль мусульман России «За заслуги».

Вместе с Исламом выводили людей из здания еще несколько школьников - два Артема и Никита. Вместе подросткам удалось по узким переходам довести посетителей к территории выставочного центра, а затем через служебное помещение - на улицу. Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов предложил наградить ребят за мужество и отвагу.

Теракт в здании концертного зала Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные боевики и открыли огонь. Погибли и пострадали сотни людей. Ранее в Сети появились кадры первых минут атаки на Crocus City Hall.

Ислама Халилова, который вывел более 100 человек из концертного зала «Крокус Сити Холла» во время теракта, наградили в Госдуме. Как сообщил корреспондент РИА «Новости» , 15-летнему юноше вручили грант на обучение в одном из вузов России.