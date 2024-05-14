14 мая 2024, 23:34

«Спасибо каждому из вас». Старовойт поблагодарил жителей Курской области за поддержку

РИА «Новости»
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Экс-губернатор Курской области Роман Старовойт поблагодарил жителей региона за поддержку, а президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и депутатов Госдумы — за оказанное доверие. Об этом Старовойт написал в своем Telegram-канале.

Экс-губернатор Курской области Роман Старовойт поблагодарил жителей региона за поддержку, а президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и депутатов Госдумы - за оказанное доверие. Об этом Старовойт написал в своем Telegram-канале.

«Наш национальный лидер, президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении меня министром транспорта России. Это высокая честь», - написал экс-глава Курской области.

Он напомнил, что приступил к исполнению обязанностей губернатора в октябре 2018 года. Это стало особенным назначением, так как Курск - место рождения Старовойта. За эти годы удалось создать эффективную модель взаимодействия и обратной связи. Несмотря на все сложности, регион стал рекордсменом по целому ряду направлений.

«Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это, в первую очередь, с нашим общим желанием сделать Курскую область еще лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому краю!» - отметил Старовойт.

Депутаты Госдумы 14 мая утвердили кандидатуры глав министерств. Экс-губернатора Курской области назначили на пост главы Минтранса.

Госдума РФ Минтранс РФ Депутаты Россия Владимир Путин
14 мая 2024, 23:16
Минздрав представил список запрещенных лекарств при управлении автомобилем
РИА «Новости»
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Минздрав РФ назвал безрецептурные лекарственные средства, после приема которых нельзя управлять автомобилем. Список препаратов опубликовали на официальном сайте ведомства.

В перечень вошли 74 средства, в том числе «Максиколд», «Терафлю», «Антигриппин», «Звездочка», «Супрастин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Корвалол» и многие другие.

По мнению медиков, они оказывают негативное влияние на внимание и скорость реакции водителей.

В сообщении предупредили, что при обнаружении следов этих препаратов в крови человека, управляющего машиной, его могут лишить прав и наложить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

МВД РФ также предложило лишать прав тех водителей, которые используют скрытые номера. Новую инициативу поддержали в правительстве.

Штрафы МВД РФ Лекарства Минздрав Машины Водители
14 мая 2024, 21:43
Врачи больше суток боролись за жизнь Максима Кононенко
Pixabay
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Медики более суток пытались спасти журналиста Максима Кононенко. Источник 360.ru сообщил, что пациента доставили в больницу накануне вечером.

По информации источника, журналиста госпитализировали в Научно-клинический центр в Троицке в 18:00 понедельника. Около суток врачи боролись за его жизнь, но пациент умер от внутреннего кровоизлияния.

О смерти Максима Кононенко сообщила его супруга. Известно, что скорую вызвал его сын Глеб. Журналисту было 53 года. Он работал со многими российскими СМИ, был колумнистом РИА «Новости» и «Известий», соведущим телепрограммы на НТВ, а также вел отдельную рубрику на радио «Вести FM».

Больницы Журналистика Врачи
14 мая 2024, 20:57
«Не готова сейчас об этом разговаривать». Жена Кононенко — о смерти журналиста
Freepik
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Супруга журналиста Максима Кононенко подтвердила 360.ru, что ее муж скончался. Колумнист умер внезапно, ему было 53 года.

«Да. Я не готова сейчас об этом разговаривать», - ответила вдова на вопрос о смерти мужа.

О смерти журналиста сообщил RT, он был постоянным автором канала «Специально для RT». Читающая публика знала его как Мистера Паркера из «Живого Журнала». Кононенко работал с телеканалом НТВ, был колумнистом «Известий» и РИА «Новости».

Кононенко скончался в больнице от внутреннего кровотечения. Скорую вызвал его сын Глеб, мужчину увезли в Научно-клинический центр в Троицке, сообщил источник 360.ru.

Журналистика
14 мая 2024, 20:30
Умер журналист Максим Кононенко
РИА «Новости»
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Российский журналист Максим Кононенко скончался. Об этом RT сообщила супруга покойного.

Представитель СМИ ушел из жизни в 53 года. Многие знали его как мистера Паркера из «Живого Журнала». Он был постоянным автором канала «Специально для RT».

«Приносим соболезнования родным и близким», - написали авторы материала.

Кононенко был соведущим телепрограммы «Реальная политика» на НТВ и вел рубрику «Реплика» на радио «Вести FM». Также журналист был главредом интернет-газеты «Дни.ру», колумнистом «Известий» и РИА «Новости».

В апреле 2023 года стало известно о смерти популярного австралийского репортера и телеведущего Нейтана Темплтона. Он скончался во время прогулки с собакой.

Журналистика Россия

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