«Спасибо каждому из вас». Старовойт поблагодарил жителей Курской области за поддержку

Экс-губернатор Курской области Роман Старовойт поблагодарил жителей региона за поддержку, а президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и депутатов Госдумы - за оказанное доверие. Об этом Старовойт написал в своем Telegram-канале.

«Наш национальный лидер, президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении меня министром транспорта России. Это высокая честь», - написал экс-глава Курской области.

Он напомнил, что приступил к исполнению обязанностей губернатора в октябре 2018 года. Это стало особенным назначением, так как Курск - место рождения Старовойта. За эти годы удалось создать эффективную модель взаимодействия и обратной связи. Несмотря на все сложности, регион стал рекордсменом по целому ряду направлений.

«Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это, в первую очередь, с нашим общим желанием сделать Курскую область еще лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому краю!» - отметил Старовойт.

Депутаты Госдумы 14 мая утвердили кандидатуры глав министерств. Экс-губернатора Курской области назначили на пост главы Минтранса.