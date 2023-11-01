Спасенного из машины в Москве котенка сняли на видео в прокуратуре

«После случившегося малыш был страшно голоден и напуган. Специалисты осмотрели животное, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», - рассказали в ведомстве.

На кадрах видно, что кот совсем не боится людей, спокойно и с удовольствием позволяет себя гладить. Теперь ему предстоит поправлять здоровье и отходить от стресса в семье работника прокуратуры, где уже живут два кота.

Животное находилось в припаркованном внедорожнике несколько дней. Неравнодушные жители столицы вызвали спасателей. Некоторые москвичи пришли с переносками и попросили работников МЧС разбить стекла машины, чтобы освободить котенка. Однако те напомнили об уголовной ответственности за взлом и кражу. В итоге машину удалось вскрыть, котенка достали.