08 сентября 2024, 18:07

Спасение разводящихся. Консультации с психологом до развода сохранят семью

Pxhere
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В Госдуме предложили обязать семейные пары консультироваться у психолога перед разводом. Законопроект подготовил депутат Игорь Антропенко, в интервью 360.ru он отметил — подобная инициатива может спасти брак.

«Определенные шансы у нас есть. В Семейном кодексе упомянуты некие примирительные процедуры, но нигде не раскрывается, каково их содержание. Я считаю, что в том случае, если кто-то из супругов все же против развода, либо присутствуют несовершеннолетние дети, есть смысл провести консультацию с семейным психологом», - пояснил депутат.

Сейчас это не закреплено законодательно, такой обязанности нет. Только суд может вынести такое предложение.

«На мой взгляд, это - действенная мера, которая, конечно, не панацея на все случаи жизни, но во всяком случае позволит супругам каким-то образом все же подумать над таким шагом в жизни (разводом - прим. ред.) и найти аргументы для того, чтобы сохранить семью», - добавил Антропенко.

Если муж и жена будут четко настроены развестись - они останутся при своем мнении. В таком случае брак расторгнут.

«В этом плане никаких здесь ущемлений ни правам, ни свободам граждан я не вижу», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Антропенко, пояснил, что пока идет речь только об институте брака. В криминальных историях, например, при домашнем насилии, совсем другой акцент.

«Там можно ставить вопрос об ответственности за совершение таких действий», - отметил он.

Семейный психолог Николай Смирнов тоже уверен, что если один из супругов не хочет развода, то шанс сохранить семью еще есть. Эксперт напомнил, что люди, долго прожившие вместе, перестают воспринимать положительные стороны супруга и зацикливаются на недостатках.

Суд Дети Семья Депутаты Брак
08 сентября 2024, 15:21
Супругов при разводе призвали консультироваться с психологом
Freepik
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Депутат Госдумы Игорь Антропенко внесет в Госдуму законопроект, согласно которому супружеские пары обяжут перед разводом консультироваться у семейного психолога, если у них есть несовершеннолетние дети. Об этом сообщило РИА «Новости».

В случае принятия проекта посещение психолога также будет обязательным, если один из супругов против развода.

В пояснительной записке авторы инициативы объяснили, что сейчас нормы, касающиеся мер по примирению супругов, сводятся только к назначению срока для восстановления отношений. Суд при рассмотрении дела о расторжении брака имеет право дать супругам время для примирения в пределах трех месяцев.

Ранее семейный психолог Сергей Ланг рассказал, что чаще всего браки распадаются из-за сексуальных и финансовых проблем. По его словам, зачастую супруги отдают предпочтение не отношениям, а карьере. Современные семейные пары также много требуют друг от друга и при возникновении разногласий расходятся, добавил эксперт.

Госдума РФ Семья Брак Психология
07 сентября 2024, 12:43
Идею запретить мигрантам перевозить семьи в Россию поддержали в ГД
Global Look Press
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Инициатива о запрете на въезд в Россию членов семей трудовых мигрантов заслуживает внимания. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Васильев, чьи слова привели на сайте партии.

Члены политического объединении с коллегами из других партий совместно с правительством, Ассамблеей народов России и другими общественными организациями продолжат работу над законодательным урегулированием этого важного вопроса, пообещал Васильев.

«Это запрос наших избирателей», - подчеркнул он.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также призвал запретить сезонным мигрантам привозить семьи в Россию. Детей переселенцев нужно заставить выучить русский язык, подчеркнул политик.

Спикер ГД Вячеслав Володин назвал приоритетным вопрос наведения порядка в сфере миграционной политики. В этой области уже приняли шесть законов.

Мигранты Семья Россия
06 сентября 2024, 15:26
«Подход красного менеджмента». Почему россияне все чаще переходят с удаленки в офис
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Причины снижения популярности «удаленки» кроются как в намерении работодателей установить более жесткий контроль, так и в желании самих сотрудников, которых не устраивают минусы работы дома. Подробно об этом 360.ru рассказала HR-специалист и клинический психолог Зулия Лоикова.

Систему сложно перестроить Она напомнила, что для России характерна офисная работа в рамках так называемого «красного менеджмента».

«В России вообще в целом [распространен] подход „красного менеджмента“. Это когда руководители стараются все контролировать, и они привыкли сверху ставить задачи, это в большинстве своем. Поэтому им проще управлять, когда они видят человека на месте», - объяснила специалист.

Лоикова добавила, что в некоторых системах ни при каких обстоятельствах нельзя вводить удаленную работу из-за риска «слива» данных. В качестве примера она назвала финансовые структуры, которые работают с конфиденциальной информацией.

«Для многих руководителей сложно перестроить систему, и есть такие позиции, такие бизнес-процессы, когда ты не сможешь вывести это на удаленку или на гибрид. Это просто нереально», - подчеркнула эксперт.

По ее словам, многие работники не хотят переходить на удаленку, так как не могут работать из дома.

«Некоторые сотрудники просят вернуться на рабочее место в офис, потому что [кому-то] крайне сложно, а у кого-то просто нет возможности адаптировать бесшумное рабочее место дома», - заявила она.

Существуют и обратные ситуации - ряд сотрудников привыкают к удаленке и возможности путешествовать, но при этом эффективно выполняют свои должностные обязанности.

Молодежь ценит возможность выбора Эксперт посоветовала работодателям давать сотрудникам выбор между удаленкой, гибридом и офисной работой. Возможность выбирать даст компании преимущество в глазах работников.

«Сейчас у нас находятся несколько поколений на рынке труда. Безусловно, молодому поколению гораздо [более] импонирует, когда есть такой выбор и не нарушена свобода этого выбора», - пояснила Лоикова.

HR-специалист предположила, что популярность разных режимов работы будет в дальнейшем зависеть от нескольких факторов, среди которых мнение работодателей станет значительным, но не решающим.

«Я думаю, что все будет решаться не только самими компаниями, но и в целом трендом поведения, экономикой страны и какими-то законодательными нормативами в той и ли иной отрасли», - заключила она.

Ранее сервис «Работа.ру» провел социальный опрос и выяснил , по каким скрытым критериям работодатели отбирают сотрудников. По его данным, 79% компаний могут отказать кандидату из-за возраста.

Рабочие места Работа Бизнес
06 сентября 2024, 11:55
Серьезные нарушения зафиксировали на УИК № 3 в Хабаровске
РИА «Новости»
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В Хабаровске на избирательном участке УИК № 3 на Школьной улице зафиксировали серьезные нарушения. Об этом сообщил Telegram-канал «Хабаровск».

По его данным, наблюдатели отметили массовый организованный подвоз военнослужащих к урнам для голосования. Это вызывает серьезные вопросы о свободе волеизъявления и подрывает легитимность выборов губернатора, подчеркнули авторы поста.

Также источник «Хабаровска» сообщил, что неизвестный притащил на УИК № 3 скелет.

Единый день голосования стартовал в России 6 сентября. Жители некоторых регионов России выберут губернаторов и депутатов местных парламентов. В 25 субъектах организовали дистанционное электронное голосование, на участие в нем уже подали заявки около 920 тысяч человек.

Единый день голосования Выборы

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