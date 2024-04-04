04 апреля 2024, 05:13

Спасатели вытащили собаку из ледяной ловушки в Петропавловске-Камчатском

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В Петропавловске-Камчатском спасатели развернули целую операцию по спасению собаки, которая оказалась на дрейфующей льдине. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

ЧП произошло вечером 3 апреля. Как рассказали очевидцы, стая собак отдыхала на льду на пирсе бухты Бабья. В какой-то момент льдина откололась. Многие собаки успели выпрыгнуть на сушу, но одна осталась на месте. В итоге животное оказалось в ловушке, лед поплыл по течению.

Люди обратились за помощью к спасателям, на место прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС. К тому времени льдина отплыла от берега примерно на 10 метров.

Чтобы достать собаку, специалисты решили использовать специальную беседку, в которой спускаются и поднимаются водолазы. Она находилась в одном из катеров.

Ранее собака спасла жизнь шестилетнего мальчика , пропавшего в Приморье. Животное всю ночь согревало ребенка своим телом.

Спасатели Видео Собаки Россия Животные
04 апреля 2024, 03:48
Основателя «Красного & Белого» назвали самым разбогатевшим бизнесменом в России
РИА «Новости»
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Основатель сети магазинов «Красное & Белое» 57-летний Сергей Студенников стал самым разбогатевшим за год предпринимателем в России. Это следует из ежегодного рейтинга состоятельных людей Forbes.

Материальное состояние мужчины оценили в 3,2 миллиарда долларов, за год оно выросло на 113%.

Вторым в списке бизнесменов, увеличивших свои доходы, стал экс-владелец Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. Его состояние увеличилось на 94% по сравнению с 2023 годом - до 3,3 миллиарда долларов.

Третьим лидером оказался владелец инвестиционной группы «Регион» Сергей Судариков, его капитал составил 1,8 миллиарда долларов, увеличившись на 80%.

Ранее стало известно, что американская певица Тейлор Свифт вошла в список самых богатых людей планеты по версии Forbes. Ее состояние оценили в 1,1 миллиарда долларов.

Доходы Рейтинги Россия Магазины Forbes
03 апреля 2024, 21:57
Во власти стихии. Как в алтайском селе борются с паводком
Телеканал «360»
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В Алтайском крае — сложная паводковая ситуация, которой не было с 1986 года. С 30 марта в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. В воде оказалась почти тысяча приусадебных участков и сотни жилых домов. Власти разворачивают пункты временного пребывания, а сами люди кооперируются и помогают друг другу. «360» пообещался с жителями села Михайловское, которые рассказали, как борются с паводком.

По последним данным МЧС Алтайского края , в регионе вода зашла в 194 жилых дома и на 917 приусадебных участков. Подтопленными оказались шесть участков дорог и низководный мост. Более 430 затопленных участков и домов находятся в Михайловском районе, сообщили в местном управлении социальной защиты.

В Алтайском крае по-прежнему действует режим ЧС. Спасатели продолжают оказывать адресную помощь жителям: организуют лодочные переправы, подвозят продукты и предметы первой необходимости.

Затонувший автобус Талые воды накрыли трассу, соединяющую несколько сел Михайловского района. Однако водитель рейсового автобуса, видимо, наделся проскочить. Загрузив девять пассажиров, выехал по маршруту Барнаул-Ключи. В итоге его заблокировало паводком в районе села Бор-Форпост.

Автобус с пассажирами сошел с трассы и оказался в воде. Спасаясь, людям пришлось перебраться на крышу. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и неравнодушие жители Михайловского района. Каждый поддерживал пострадавших, пока шла спасательная операция. Пассажиров и водителя эвакуировали и развезли по домам.

Спасенные животные Спасатели помогли эвакуироваться не только людям, но и животным. История спасения котенка в Михайловском особенно тронула сердца пользователей Сети.

Жительница села Ольга рассказала «360», что ее дом затопило буквально за 10 минут. Своих дочерей она вынесла на руках сама до приезда спасателей, успела взять немного вещей и документы.

«Потом стала искать кота, который, видимо, испугался и спрятался. В итоге не нашла, и мы уехали к родственникам без него. Несколько дней я ездила к дому в надежде, что Антошка смог выбраться и находится где-нибудь рядом с домом. Потом увидела бригаду спасателей и решила обратиться к ним за помощь. Парни сразу отозвались. И пошли его искать к моему дому. Там уже была большая глубина, почти по шею. Они нашли его на двухъярусной детской кровати. Не могу описать словами, как я благодарна спасателям. Очень отзывчивые ребята», - отметила она.

Эта же бригада спасателей помогла другим жителям. Специалисты вызволили теленка, поросят и корову. По словам пострадавших, парни выносили животных на руках.

Вода всех сплотила Особенно сильно от паводковых вод пострадало село Ракиты. С 29 марта вода стала резко поступать в населенный пункт, уже к вечеру людей начали оперативно эвакуировать. Также перевозили и домашний скот.

Сейчас сообщение с районным центром Михайловское возможно только на лодках, поэтому попасть в магазины для многих особенно сложно.

Одним из первых сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка организовал житель Михайловского Николай. Он вместе с другими неравнодушными односельчанами закупил в магазине разные крупы, макароны, воду, хлеб и другие продукты.



Спасатели Дети Паводки Животные
03 апреля 2024, 19:39
«Призрак убитой девочки». «Алиса» поразила ответом на вопрос о Маше из мультика
РИА «Новости»
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Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, выступая с отчетом о своей работе перед депутатами, рассказала об опасности бесконтрольного влияния технологий на детей. Она привела в пример ответ умной колонки «Алиса» на вопрос о героине мультфильма «Маша и Медведь», сообщило РИА «Новости».

Митянина пояснила, что спросила у колонки, почему Маша живет в лесу без взрослых.

«Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни», - такую теорию озвучила умная колонка «Алиса».

Детский омбудсмен также указала на мультсериал «Скибиди Туалет», сюжет которого разворачивается вокруг головастых сущностей без тел, живущих внутри унитазов.

«Дети семи-восьми лет с нетерпением ждут новые серии и просят родителей покупать им игрушки, которые изображают персонажей этой вакханалии», - посетовала Митянина.

По ее словам, основная проблема заключается в качестве распространяемого контента. Неизвестно, как с этим справится неокрепшая детская психика.

Ранее актриса Ольга Будина заявила об отсутствии в России детских фильмов и мультфильмов , которые учат хорошему. Она порекомендовала кинематографистам делать упор не на красивую картинку, а на смысловую составляющую.

Дети Интернет Мультфильм Маша и медведь
03 апреля 2024, 17:20
Силовики устроили обыски в российской IT-компании
РИА «Новости»
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У разработчика российской системы бронирования Leonardo начались обыски. Как сообщил «Коммерсант», оперативные мероприятия в офисе компании на Ленинградском проспекте проводят сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.

У разработчика российской системы бронирования Leonardo начались обыски. Как сообщил «Коммерсант» , оперативные мероприятия в офисе компании на Ленинградском проспекте проводят сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.

«Действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года», - рассказал изданию источник.

Правоохранители изучают технику, чтобы установить «возможные уязвимости», а также просматривают документацию.

Ранее силовики провели обыски в офисах криптобирж в Москва-Сити.

Компания Beribit отметила, что во время проверки не нашли нарушений или оснований для санкций против нее. В организации уточнили, что обыски - это частью регулярной деятельности в финансовой индустрии.

ФСБ Санкции Росгвардия

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