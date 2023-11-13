13 ноября 2023, 23:24

Спасатели встретили в аэропорту Домодедово 70 эвакуированных из Газы россиян

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Специалисты МЧС встретили в аэропорту Домодедово 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывших граждан РФ разместят в пунктах временного пребывания. Для них организуют питание и подготовят теплые вещи. Особое внимание уделят детям.

В ведомстве добавили, что в Египте российские спасатели продолжают работать с людьми, которые пересекли КПП «Рафах». Гражданам РФ помогают с оформлением документов, а также оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

«Они обеспечены питанием и водой», - отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели развернули в Домодедове оперативный штаб для встречи эвакуированных из сектора Газа россиян. В первую группу вошли 70 человек, в том числе 28 детей. Граждан РФ вывезли из анклава в Египет на автобусах. Вторую группу россиян планируют доставить в Москву в среду.

Первый самолет с вывезенными и палестинского анклава россиянами приземлился в столичной воздушной гавани вечером 13 ноября. Воздушное судно вылетело из Каира. Там эвакуированные выразили благодарность всем, кто помог им покинуть сектор Газа. Россияне заявили, что их «вытащили из ада».

МЧС РФ Аэропорт Домодедово Конфликт Израиля и Палестины
13 ноября 2023, 23:56
Семья мигрантов покинет Россию из-за своих детей, бросавших камни в учительницу
pxhere.com
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Семью проживавших в Новосибирской области таджиков выдворят из России из-за хулиганства их детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Проверку организовали после появления в Сети сообщений о том, что дети приезжих забросали учительницу камнями. Впоследствии правоохранители выяснили, что мать несовершеннолетних в 2023 году трижды привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Уроженке Таджикистана сократили срок пребывания в России и обязали семью покинуть страну за три дня. Женщина воспитывала сына и дочь 12 и семи лет, но по прибытии в РФ поставила на учет только себя. Отец детей оставался на заработках на родине.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее заявил, что сотрудники силовых ведомств должны усилить контроль за иностранцами , получающими гражданство РФ и разрешение на временное проживание в стране. По его словам, за нарушение закона мигрантов нужно выдворять из страны.

Прокуратура РФ Мигранты
13 ноября 2023, 22:03
Правительство утвердило индексы изменения платы за ЖКУ
РИА «Новости»
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Российское правительство утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем по регионам и допустимые отклонения от этих значений по отдельным муниципальным образованиям на 2024–2028 годы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», - сказано в документе.

Согласно пояснительной записке, со второй половины 2024 года средний индекс по субъектам России изменится в зависимости от региона. Например, в Москве он составит 11%, в Московской области - 10,7%, в Санкт-Петербурге - 9,8%, в Ленинградской области - 10,2%, а в Хакасии - 4%.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что россияне задолжали банкам 2,9 триллиона рублей. За год количество просрочивших выплаты по кредитам превысило 21 миллион человек. Больше всего таких людей насчитали в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Башкортостане, Свердловской и Московской областях.

Российское правительство утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем по регионам и допустимые отклонения от этих значений по отдельным муниципальным образованиям на 2024–2028 годы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

ЖКХ Россия Деньги
13 ноября 2023, 20:24
«Соответствует обычному периоду». Депздрав оценил эпидобстановку по COVID-19 в Москве
unsplash.com
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Эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и COVID-19 в Москве соответствует обычному периоду сезонных заболеваний. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

В СМИ появилась информация о том, что более 20 машин скорой помощи встали в пробке в очереди у инфекционной больницы № 1 на Волоколамском шоссе в Москве. Якобы у всех пациентов заподозрили пневмонию и COVID-19.

Депздрав столицы объяснил, что скопление автомобилей вызвано спецификой работы медицинского учреждения.

«Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний», - заявили в ведомстве.

Там также добавили, что в Москве достаточно коек для приема пациентов с инфекционными болезнями.

Эпидемиолог Вадим Покровский ранее перечислил самые опасные штаммы коронавируса. По его словам, наибольшим уровнем летальности отметились первые мутации вируса. Последующие его формы не оказывали столь тяжелого влияния на людей, отметил специалист.

Коронавирус в Москве Главное о COVID-19
13 ноября 2023, 20:13
Школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках
Pxhere
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Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий пользоваться телефонами во время занятий в школах. Об этом сообщил первый зампред ГД Александр Жуков.

Как отметил парламентарий, школьники должны соблюдать дисциплину и правила поведения на уроках. Также предусматривается запрет на использование телефонов во время учебных занятий.

Исключение - случаи, предусмотренные образовательной программой, экстренные ситуации.

«Или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся», - отметил первый зампред Госдумы.

Также депутаты считают принципиально важным и не терпящим отлагательства решение проблем бассейнов рек Волги и Дона в условиях затяжного маловодья, добавил Жуков.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил обращение на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с предложением рассмотреть идею о дополнительной проверке крупных переводов со счетов пенсионеров. Он отметил, что это может стать дополнительной мерой защиты пожилых людей от мошенников.

Дети Госдума РФ

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