Спасатели встретили в аэропорту Домодедово 70 эвакуированных из Газы россиян

Прибывших граждан РФ разместят в пунктах временного пребывания. Для них организуют питание и подготовят теплые вещи. Особое внимание уделят детям.

В ведомстве добавили, что в Египте российские спасатели продолжают работать с людьми, которые пересекли КПП «Рафах». Гражданам РФ помогают с оформлением документов, а также оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

«Они обеспечены питанием и водой», - отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели развернули в Домодедове оперативный штаб для встречи эвакуированных из сектора Газа россиян. В первую группу вошли 70 человек, в том числе 28 детей. Граждан РФ вывезли из анклава в Египет на автобусах. Вторую группу россиян планируют доставить в Москву в среду.

Первый самолет с вывезенными и палестинского анклава россиянами приземлился в столичной воздушной гавани вечером 13 ноября. Воздушное судно вылетело из Каира. Там эвакуированные выразили благодарность всем, кто помог им покинуть сектор Газа. Россияне заявили, что их «вытащили из ада».