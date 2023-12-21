Спасатели усилили контроль за водоемами в Москве из-за оттепели

«В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде», - подчеркнул заммэра Москвы Петр Бирюков.

В ведомстве добавили, что специалисты постоянно замеряют толщину льда. В настоящий момент на Москве-реке она составляет от семи до 15 сантиметров, в заливах и поймах - от 10 до 16, на внутренних водоемах - 15-22, на прудах в Новой Москве - 14-15 сантиметров.

Обеспечивать безопасности направили силы 25 спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы, где работают свыше 500 специалистов. Под их особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли.

В зимнее время спасатели будут патрулировать водоемы на 20 судах на воздушной подушке, которые смогут двигаться по воде и льду со скоростью 50-80 километров в час.

«Призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды», - добавил Бирюков.

На минувших выходных спасатели провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья.