21 декабря 2023, 17:33

Спасатели усилили контроль за водоемами в Москве из-за оттепели

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Московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах города в связи с оттепелью. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде», - подчеркнул заммэра Москвы Петр Бирюков.

В ведомстве добавили, что специалисты постоянно замеряют толщину льда. В настоящий момент на Москве-реке она составляет от семи до 15 сантиметров, в заливах и поймах - от 10 до 16, на внутренних водоемах - 15-22, на прудах в Новой Москве - 14-15 сантиметров.

Обеспечивать безопасности направили силы 25 спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы, где работают свыше 500 специалистов. Под их особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли.

В зимнее время спасатели будут патрулировать водоемы на 20 судах на воздушной подушке, которые смогут двигаться по воде и льду со скоростью 50-80 километров в час.

«Призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды», - добавил Бирюков.

На минувших выходных спасатели провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья.

Спасатели ЖКХ Москва 2023
21 декабря 2023, 17:47
Голую вечеринку Ивлеевой назвали оскорблением России и публичным позором страны
РИА «Новости»
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О прошедшей в московском клубе «Мутабор» обнаженной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой депутат Мария Бутина узнала от своих подписчиков в Telegram. Увиденные кадры настолько ее возмутили, что парламентарий написала запрос в МВД, Роскомнадзор и Министерство культуры с требованием проверить гостей и организаторов мероприятия на целую серию нарушений. Об этом Бутина заявила в комментарии «360.

Она пояснила, что речь идет о законе о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и указе президента о защите духовно-нравственных ценностей России.

«Ожидаю результатов проверки. Но я намерена идти до конца. Считаю, что, если там есть состав преступления, то виновные должны быть наказаны. То, что мы видели, это возмутительно», - подчеркнула Бутина.

Депутат добавила, что это особенно позорно в условиях, когда люди собирают гуманитарную помощь бойцам на передовую, отправляют письма детей с благодарностью за защиту. В этот же момент появляются видео с вечеринок, где участники демонстрирую нарочитое пренебрежение ко всей России.

«Это оскорбительно внутри страны и позор на внешнем контуре», - добавила Бутина.

Организатор обнаженной вечеринки блогер Настя Ивлеева заявила, что ожидала критику, но само мероприятие стало для нее легендарным и веселым. Она подчеркнула, что готова и дальше принимать сообщения хейтеров и ей доставляет удовольствие то, что неприятие друг друга сохраняется.

Депутаты Мария Бутина Анастасия Ивлеева
21 декабря 2023, 17:31
Новогодний прием в Кремле в 2023 году не состоится
РИА «Новости»
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Новогодний прием в Кремле в уходящем году проводить не будут. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Не планируется», - сказал официальный представитель Кремля.

Президентский прием в Кремле был новогодней традицией до 2022 года. Череду праздничных мероприятий прервал Владимир Путин. Год назад на заседании Государственного совета по молодежной политике президент объявил об отмене приема. Глава государства предположил, что его решение поймут правильно.

Ранее Путин рассказал, как планирует встретить Новый год. По словам президента, он собирается послушать бой курантов и поднять бокал шампанского в окружении близких. Отвечая на вопрос о подарках для дорогих ему людей, глава государства сказал, что постарается их порадовать.

Путин должен традиционно поздравить россиян в новогоднюю ночь. Формат и содержание праздничного обращения президента Кремль традиционно не стал анонсировать.

Кремль Дмитрий Песков Новый год
21 декабря 2023, 17:04
Путин призвал чиновников показывать реальные результаты
РИА «Новости»
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Работа чиновников не должна останавливаться ни на минуту: чем больше они делают, тем более широкий диапазон задач перед ними открывается. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что работать необходимо на результат, чтобы простые люди могли видеть результаты этой деятельности в своей жизни.

Россия Владимир Путин
21 декабря 2023, 16:38
Москвичам рассказали, как отправить письмо Деду Морозу из метро
РИА «Новости»
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Тематические ящики «Почта Деда Мороза» установили на 10 станциях московского метро. Об этом сообщил в Telegram-канале глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«Предлагаем вспомнить детство и написать письмо Деду Морозу на 10 стойках „Живое общение“ в Московском метро», - заявил он.

Москвичей пригласили присоединиться к новогодней акции и отправить письмо Деду Морозу, используя специальные новогодние почтовые ящики, которые сотрудники дептранса установили в сотрудничестве с его Московской усадьбой.

«Волшебник ни одно послание не оставит без внимания. Главное - укажите полный обратный почтовый адрес с индексом», - рассказали в департаменте.

«Почта Деда Мороза» появилась у стоек «Живое общение» на станциях «Комсомольская», «Арбатская», «Площадь Революции», «Белорусская», «Киевская», «Курская», «Тургеневская», «Китай-город», «Кузнецкий Мост», «Пушкинская».

Пожелания можно направить и в цифровом виде, просто отсканировав QR-код, размещенный на ящике.

Кроме того, более 600 элементов новогодней навигации разместили в метро и МЦК. Они укажут москвичам путь к местам празднования Нового года.

Метро Новый год Дептранс Москвы

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