03 января 2025, 21:15

Спасатели убрали приплывшее к Севастополю мазутное пятно

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Спасатели убрали небольшое пятно мазута, которое обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«На место выезжали ГУ МЧС, представители Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, Севприроднадзора и Инспекции государственного портового контроля для оценки ситуации», - уточнил он.

Развожаев также рассказал, что на пляже Серебряный в Балаклаве выявили единичные мелкие пятна мазута, они были в водорослях и на камнях. Работы на пляже ведут сотрудники Севприроднадзора. Они продолжают мониторить ситуацию и обследовать всю береговую линию.

Губернатор напомнил, что в государственном ветеринарном центре открыли пункт приема птиц. В пятницу туда доставили трех птиц.

Ранее стало известно, что, попавший в море после крушения танкеров в Керчи мазут добрался до Севастополя. Пятно обнаружили на вдохе в Балаклавскую бухту. Также птиц в мазуте нашли в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега.

Спасатели Птицы Севастополь Разлив нефти в Новороссийске
03 января 2025, 16:10
Семья Виктора Алксниса объявила дату и место прощания с «черным полковником»
РИА «Новости»
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Прощание с экс-депутатом Госдумы Виктором Алкснисом пройдет 5 января. Об этом РБК сообщили родственники политика.

Церемонию проведут с 10:00 до 11:00 в Траурном зале ЦКБ «РЖД-Медицина» на улице Будайской в Москве. Мероприятие пройдет в открытом формате. После этого Алксниса похоронят.

«Погребение пройдет в присутствии только членов семьи и близких друзей», - подчеркнула семья политического деятеля.

Виктор Алкснис умер вечером 1 января. Ему было 74 года. В ночь на 30 декабря 2024 года у него случился инсульт. Бывший депутат впал в кому и последние три дня своей жизни провел в больнице.

Алкснис родился и вырос в Кемеровской области. В 1956 году его семья перебралась в Ригу. В 1992 году политик уехал в Россию. Он был ярым противником распада СССР. Во время августовского путча поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению и получил в прессе прозвище «черный полковник».

Латвия СССР
03 января 2025, 13:02
Некоторым иностранцам запретят жениться в России
РИА «Новости»
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Работники российских ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака иностранным гражданам, если их внесут в реестр контролируемых лиц МВД. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на приказ Минюста.

Реестр начнет работу 5 февраля. В него попадут иностранные граждане и незаконно пребывающие в стране, подлежащие высылке.

Такие мигранты должны получить правовое основание для проживания в России, либо уехать. В реестр внесут, в частности, иностранцев с истекшим сроком временного пребывания, кому ранее уже запрещали въезд в страну, а также тех, кто совершал преступление.

После внесения лица в реестр контролируемых МВД получит возможность установить его местонахождение и отслеживать по геолокации. Таким людям запрещается вступать в брак, управлять транспортом, регистрировать недвижимость и пользоваться банками.

Ранее мигрантов обязали сдавать биометрию на въезде в Россию с 30 июня.

Мигранты МВД РФ Россия
03 января 2025, 00:43
Милонов сдержал обещание и отправился в новогодний рейд по борделям
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов сдержал данное им обещание и отправился в новогодний рейд по публичным домам. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Зашел депутат Милонов с товарищами в бордель и встретили мигранта, трансгендера*, гомосексуалиста* и проститута. И все это один человек. Человек - нетрадиционный оркестр», - иронично написал парламентарий.

Ранее Милонов говорил, что сначала отметит праздник дома, а потом отправится в рейды по закрытию борделей и вейп-шопов в Петербурге.

До этого депутат прокомментировал новость о многоженстве в России, отметив, что люди, предлагающие его разрешить, подталкивают других к нарушению закона.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Праздники Госдума РФ Депутаты ЛГБТ Виталий Милонов Новый год
02 января 2025, 18:59
Умерла бывший директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая
РИА «Новости»
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Бывший генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая скончалась на 73-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в четверг, 2 января, Елена Яковлевна Кальницкая скончалась на 73-м году жизни после продолжительной болезни», - отметили в учреждении культуры.

За 13 лет работы на посту генерального директора музея-заповедника Кальницкая, указали в некрологе, сделала многое для его популяризации, сохранения и развития.

Под руководством Елена Яковлевны провели колоссальные реставрационные работы парковых дворцов и ансамблей, создали и обновили многие музеи, проделали большую исследовательскую работу по изучению истории Петергофа.

Информацию о месте и времени прощания с Кальницкой согласуют с родственниками и объявят о траурных церемониях позже.

Ранее стало известно о смерти старейшей олимпийской чемпионки Агнеш Келети , ей было 103 года.

Санкт-Петербург Музеи

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