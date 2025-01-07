07 января 2025, 08:08

Спасатели рассказали о службе животных в МЧС

Пресс-служба МЧС
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В частях МЧС России служат более 300 котов и собак. Об этом сообщили в департаменте информационной политики министерства.

Также на службе у спасателей есть рыбки, белки и черепахи. Животные выполняют важную задачу - они дарят поддержку и тепло, помогают спасателям и пожарным после тяжелых выездов.

Каждый день на службу заступают добровольцы из отряда «Семенычи», который назвали в честь тюменского кота-пожарного Семена.

«В начале это был исключительно кошачий отряд, но со временем в нем стали появляться и другие животные», - рассказали в МЧС.

В конце декабря коту Толику из 89-й пожарной части Управления МЧС по Юго-Восточному административному округу Москвы присвоили специальное звание прапорщика внутренней службы.

Спасатели Коты Собаки Животные
07 января 2025, 01:58
Настя Ивлеева хотела поздравить россиян с Рождеством, но снова опозорилась
РИА «Новости»
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Анастасия Ивлеева неудачно поздравила россиян с Рождеством. Она ошибочно разместила в своем Telegram-канале поздравление с Пасхой.

В коротком посте блогерша написала «Христос Воскресе», добавив эмодзи с голубем, несущим веточку. Пользователи Сети моментально отреагировали на эту оплошность.

«Специально, наверное, так сказала, а то что-то позабыли про нее», - предположил один из комментаторов.

Другой же напротив счел позитивным то, что Ивлеева «хоть вспомнила, что есть такие праздники».

«Не все потеряно», - отметил мужчина.

Однако большая часть комментариев содержала все же негативную окраску.

«Простите ее, ничего не поделаешь, не дал ей господь мозгов», - сочли некоторые комментаторы.

Вскоре Анастасия Ивлеева удалила пост ошибкой из своего Telegram-канала. Вместо него она разместила уже правильное поздравление с Рождеством.

Ранее стало известно, что на Ивлееву снова подали в суд.

Праздники Православное рождество Анастасия Ивлеева
06 января 2025, 22:56
«Кто там что не видел?» Мэр Анапы обвинил Морспасслужбу во лжи о масштабах выброса мазута
РИА «Новости»
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Мэр Анапы Василий Швец публично обвинил Морспасслужбу в сокрытии реальных масштабов загрязнения Черного моря мазутом. Об этом сообщила «Новая Кубань».

Издание привело расшифровку записи выступления Швеца на совещании оперативного штаба. На заседании представитель Морспасслужбы заявил, что с утра 8:30 пятен загрязнения не обнаружено.

Однако мэр эти слова опроверг. Он подчеркнул, что действительности они не соответствуют, а масштаб загрязнений огромный.

«Эти слова не имеют отношения к действительности абсолютно. Мы были там сегодня в час дня - этих пятен там на расстоянии 10 километров шириной по 3 километра. Что вы рассказываете? Кто там что не видел?» - отреагировал Швец.

Параллельно продолжался и спор вокруг информации о гибели птиц, спасенных ранее из мазутного пятна в Черном море. Оперштаб Краснодарского края назвал публикации в СМИ о «90% погибших птиц» фейком. По данным этой структуры, при транспортировке погибли менее 10% спасенных животных.

В воскресенье, 5 января, стало известно, что после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе в море обнаружили более 30 погибших дельфинов. В центре «Дельфа» указали, что информацию о новых погибших китообразных получают практически каждый день.

Черное море Животные Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
06 января 2025, 19:28
Один из крупнейших ТЦ Стамбула выставили на продажу за баснословную сумму
Unsplash
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Турецкий бизнесмен Ахмет Зорлу намерен продать знаменитый торгово-развлекательный центр Zorlu AVM в Стамбуле. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ объект оценен в 1,5 миллиарда долларов.

Zorlu AVM, открытый в 2013 году, считается одним из самых роскошных объектов в Турции. На территории площадью более 693 тысяч квадратных метров расположено более 200 магазинов, включая люксовые бренды Gucci, Burberry, Prada и Louis Vuitton.

По информации прессы, собственники выставили центр на продажу за 55 миллиардов турецких лир (примерно 1,5 миллиарда евро).

О причинах продажи не сообщалось, однако ранее владелец ТЦ, холдинг Zorlu не раз подвергался критике со стороны пропалестинских активистов, которые обвиняют компанию в сохранении торговых отношений с Израилем.

Ранее стало известно , что изумруд потомка пророка Мухаммеда продали за 881 млн рублей.

Турция Магазины Стамбул
06 января 2025, 18:57
Водителей могут начать штрафовать за еду за рулем
Freepik
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В России могут ввести штрафы за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По новым поправкам к правилам дорожного движения, руки водителей должны быть свободны от любых предметов. Камеры будут фиксировать наличие посторонних объектов.

В настоящее время запрещено использование мобильных телефонов во время вождения. Однако в будущем могут начать штрафовать за шаурму, энергетические напитки и другую еду, которую водитель держит в руках во время движения, в том числе электронные испарители.

По информации Mash, проект с внесенными изменениями уже согласован. Ожидается, что в ближайшее время он будет подписан.

Наступивший 2025 год принес российским водителям ряд изменений. Теперь их ожидают более строгие штрафы за нарушения правил дорожного движения, новые коэффициенты утилизационного сбора и возможность оформления единого полиса ОСАГО для граждан России и Белоруссии.

Еда Водители

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