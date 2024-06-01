Спасатели предложили узаконить право иностранцев пользоваться убежищами

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Автором инициативы выступило МЧС.

«Проектом предлагается ввести термин „население“, которое подлежит обеспечению средствами коллективной защиты и в состав которого войдут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства», - указали в документе.

В действующей редакции говорится, что убежища применяют для защиты населения, но сам термин «население» не объясняется.

Ранее МЧС предложило создать мобильные убежища модульного типа от всех видов современного оружия, в том числе ядерного и химического.