Спасатели попросили туристов не подходить к извергающемуся Ключевскому вулкану

Нет гарантии, что туристам смогут обеспечить безопасность в этих походах, поэтому они могут быть опасны для жизни и здоровья, предупредили в ведомстве.

Извержение Ключевского вулкана продолжается, в любой момент может произойти пепловый выброс высотой до 12 тысяч метров. Кроме того, по Крестовскому желобу вулкана сходит поток лавы, вызвавший «фреатические взрывы» от соприкосновения со льдом и водой. В итоге по рекам Крутенькая и Кургурич в Усть-Камчатском районе сходят грязекаменные потоки. Спасатели попросили не пытаться переходить вброд реки, наполняющиеся водой от таяния ледников.

Кроме того, они предупредили, что пепловые выбросы и обвалы тоже представляют опасность. Вблизи вулкана может превышаться предельно допустимая концентрация газа при парогазовых выбросах. Попадание в пеплопад способно вызвать аллергию, а если пепел попадет в механизм автомобиля, он может выйти из строя. Помимо этого, сера и другие коррозийные элементы в воздухе могут вызвать респираторные заболевания, отравления, аллергические реакции.