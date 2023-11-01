01 ноября 2023, 07:49

Спасатели попросили туристов не подходить к извергающемуся Ключевскому вулкану

РИА «Новости»
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Спасатели попросили жителей Камчатки и туристов не приближаться к извергающемуся Ключевскому вулкану и тем более не совершать восхождений на него. Поводом для объявления, опубликованного пресс-службой краевого управления МЧС, стало распространение объявлений от «серых» турфирм, предлагающих платно отвезти людей к вулкану.

Нет гарантии, что туристам смогут обеспечить безопасность в этих походах, поэтому они могут быть опасны для жизни и здоровья, предупредили в ведомстве.

Извержение Ключевского вулкана продолжается, в любой момент может произойти пепловый выброс высотой до 12 тысяч метров. Кроме того, по Крестовскому желобу вулкана сходит поток лавы, вызвавший «фреатические взрывы» от соприкосновения со льдом и водой. В итоге по рекам Крутенькая и Кургурич в Усть-Камчатском районе сходят грязекаменные потоки. Спасатели попросили не пытаться переходить вброд реки, наполняющиеся водой от таяния ледников.

Кроме того, они предупредили, что пепловые выбросы и обвалы тоже представляют опасность. Вблизи вулкана может превышаться предельно допустимая концентрация газа при парогазовых выбросах. Попадание в пеплопад способно вызвать аллергию, а если пепел попадет в механизм автомобиля, он может выйти из строя. Помимо этого, сера и другие коррозийные элементы в воздухе могут вызвать респираторные заболевания, отравления, аллергические реакции.

Вулканы Камчатка
31 октября 2023, 23:24
Генпрокуратура проверит Хасбика на призывы к беспорядкам в Дагестане
Соцсети
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Подписчик блогера Хасбика (Хасбулла Магомедов) призвал правоохранительные органы проверить знаменитость на антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В материале сказано, что генпрокуратура проверит мужчину по экстремистской 282-й статье УК РФ. По словам его фаната, в соцсетях звезды появилось две фотографии. На первой была фраза: «Мы против еврейских беженцев» и требования не сдавать им квартиры, не возить на машинах и не обслуживать в заведениях.

На втором снимке был изображен отель «Фламинго» в Хасавюрте. Кадр он подписал осуждающим текстом с призывом выселить из гостиницы всех евреев, в противном случае здание «превратится в пепел».

По мнению поклонника Хасбика, такие слова могли спровоцировать дагестанцев устроить беспорядки в аэропорту Махачкалы. После штурма воздушной гавани задержали уже 83 человека. Также полицейские провели более 50 обысков, изъяли оргтехнику и телефоны с доказательством причастности задержанных к протестам.

Генпрокуратура РФ Дагестан Протесты Блогеры Беспорядки
31 октября 2023, 23:12
«Меня лучше всего убрать». Депутат Власов навал возможного заказчика его увольнения из ГД
Пресс-служба Госдумы
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Депутат Государственной думы Василий Власов заявил, что лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий может быть заказчиком его увольнения из ГД. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Парламентарий считает, что руководитель политического объединения захотел лишить его мандата из-за «большой активности». Власов отметил, что между членами ЛДПР часто возникают разногласия и конфликты.

«Я „плохой“! Потому что постоянно хожу и постоянно задаю вопросы ненужные. И меня лучше всего убрать», - заявил депутат.

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики пришла к выводу, что оснований для прекращения полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова достаточно. Оба парламентария более 30 дней не появлялись на заседаниях комиссий, в которые они входят.

О намерениях впервые лишить полномочий сразу двух парламентариев стало известно 31 октября. В комиссию ГД по этике обратилась комиссия по регламенту, где состоит Власов, представляющий ЛДПР.

Госдума РФ Депутаты ЛДПР
31 октября 2023, 22:00
«Жемчужина Русского Севера». Врио губернатора Вологодской области Филимонов приступил к работе
Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Президент России Владимир Путин назначил на должность временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, который до этого времени работал заместителем председателя правительства Московской области. Новый врио главы региона поблагодарил президента за доверие и пообещал раскрыть огромный потенциал Вологодчины, сообщила пресс-служба Минсельхоз Подмосковья.

«Это честь для меня и большая ответственность. Вологодская область мне родная. <…> Вологодчина имеет огромный потенциал, который еще предстоит раскрыть. <…> Вологодская область - настоящая жемчужина Русского Севера, которую важно преобразовать в передовой центр притяжения инвестиций, кадров, проектов», - отметил Филимонов.

Новый глава региона высоко оценил работу предыдущего руководителя и заявил, что будет продолжать его начинания. Он отметил, что необходимо создавать новые точки роста экономики Вологодчины и вовлекать в созидательные инициативы не только опытных специалистов, но и молодежь.

Георгий Филимонов также поблагодарил своего наставника, губернатора Московской области Андрея Воробьева, за возможность работать в образцовой и во многом передовой команде.

Россия
31 октября 2023, 21:03
Путин освободил Кувшинникова от должности главы Вологодской области
Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин подписал указ об исполняющем обязанности губернатора Вологодской области. Полномочия Олега Кувшинникова прекращены, врио главы региона стал Георгий Филимонов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно документу, соответствующее решение приняли «в связи с заявлением» Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий. Путин лично встретился с экс-губернатором региона и врио главы Вологодской области.

«Георгию Викторовичу хочу пожелать успехов», - сказал российский лидер.

Он также обратился к Кувшинникову. Путин выразил ему слова благодарности за вклад в развитие Вологодской области.

В июле 2023 года президент России подписал указ о назначении новых прокуроров в шести регионах страны. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Владимир Путин

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