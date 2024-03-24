Спасатели почтили память жертв теракта в Crocus City Hall минутой молчания

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«Мы, сотрудники МЧС России, приносим искренние соболезнования всем, кто пострадал от акта бессмысленной и чудовищной агрессии в Московской области», - говорится в публикации.

В пресс-службе МЧС добавили, что спасатели продолжают разбирать завалы на месте теракта. За психологической помощью специалистов можно обратиться на горячую линию.

«Сил и мужества нам всем!» - пожелал глава МЧС России Александр Куренков.

В день общенационального траура, 24 марта, по всей России проходят акции памяти по жертвам теракта в Crocus City Hall. Жители Чукотки сегодня возложили цветы, зажгли свечи , принесли цветы и детские игрушки.