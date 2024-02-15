Спасатели достали застрявшего в сливной решетке кота в Новой Москве
Спасатели достали застрявшего в сливной решетке кота. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного приехали на помощь вечером в поселок Рязановское.
В экстренные оперативные службы обратились хозяева кота. Они сообщили, что лапа их питомца застряла в сливной решетке.
Специалисты использовали специальные инструменты, чтобы освободить любопытное животное из металлического плена. Позже его передали хозяевам.
Дополнительная помощь коту не понадобилась. Питомец в порядке и уже дома.
Ранее кот Кузя спас мальчика от пожара в Москве. Он позвал своего хозяина в гостиную, где вспыхнуло пламя из-за перегоревшей проводки.