20 января 2024, 19:20

Союз журналистов Москвы наградил газету «Вечерняя Москва»

РИА «Новости»
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Газета «Вечерняя Москва» получила награду Союза журналистов Москвы на «Бале прессы», который приурочили ко Дню печати. Об этом сообщил сайт издания.

На торжественном мероприятии собрались руководители СМИ, представители министерств и ведомств, государственные деятели и ведущие журналисты.

Коллектив «Вечерней Москвы» за многолетнее верное служение интересам города наградили статуэткой «Золотое перо» и дипломом Союза журналистов Москвы, награды получил главный редактор газеты Александр Куприянов.

«Для нас эта награда особенная, она для всего коллектива газеты. Желаем укреплять сообщество журналистов, товарищество и журналистскую дружбу», - сказал он.

Кроме того, благодарностью за освещение деятельности Московской городской думы VII созыва в 2023 году отметили директора медиацентра «Вечерней Москвы» Елену Плешивцеву.

Награды Журналистика Москва
20 января 2024, 19:34
Погибшему коту Твиксу предложили установить памятник в Кирове
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Выброшенному из поезда коту Твиксу нужно поставить памятник в Кирове. С таким предложением в Telegram-канале выступила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«В субботу сообщили, что Твикс погиб. В поисках укрытия и еды он прошел восемь километров. Сердца многих людей эта история растопила, они переживали и следили. Наверное, стоит подумать о памятнике котику в Кирове», - написала она.

Мизулина отметила, что выбросившая животное проводница поезда поступила с ним крайне жестоко.

«Считаю, что за жестокое обращение с животными ее нужно привлечь к ответственности», - добавила глав организации.

На прошлой неделе, 11 января, проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург обнаружила в вагоне кота. Не найдя хозяев животного, женщина выкинула его на улицу. В поисках Твикса приняли участие около тысячи человек, но в субботу, 20 января, его нашли мертвым.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявлял «360», что проводницу нужно привлечь к уголовной ответственности за такой поступок.

Памятники Коты Животные
20 января 2024, 19:02
Выброшенный из поезда кот Твикс погиб от укуса и обморожения
РИА «Новости»
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Смерть кота Твикса, которого 11 января проводница выбросила из поезда в Кирове, наступила из-за укуса животного и обморожения. Об этом РИА «Новости» рассказала волонтер Ольга Кудряшова, сославшись на предварительное заключение ветеринарного врача.

Другие волонтеры, сопровождавшие Кудряшову к ветеринару, рассказали, что у кота обнаружили внутреннее кровотечение и укусы, которые повредили селезенку и легкое. Специалисты пока только зафиксировали факт смерти питомца, а заключение сделают позднее.

Хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин заявил, что намерен разбираться с РЖД. Мужчина выразил надежду, что виновные понесут наказание. Он решил, что после окончания всех необходимых процедур перевезет тело животного домой. Гайфуллин не уточнил, кому доверит транспортировку Твикса.

Петиция против сотрудницы РЖД, выбросившей животное из поезда, к вечеру 20 января набрала почти 135 тысяч голосов. Россияне потребовали уволить проводницу, из-за которой погиб Твикс. Если СК возбудит уголовное дело, то женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Коты Животные Поезда
20 января 2024, 18:42
Участника СВО дважды похоронили в разных городах
РИА «Новости»
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Участника специальной военной операции второй раз похоронили в Казани. Тело мужчины пришлось эксгумировать, так как его похороны провели ошибочно в другом регионе, сообщило Е1.RU.

В Екатеринбурге близкие другого военнослужащего, который также не вернулся из зоны боевых действий на Украине, рассказали, что им выдали тело другого человека. Выяснилось, что им оказался погибший житель Татарстана.

Представители аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой пояснили, что тела участников СВО перепутали из-за ошибки сотрудников ростовского морга.

Родственники погибшего в зоне проведения спецоперации ефрейтора из Екатеринбурга похоронили другого бойца.

Тела перепутали в ростовском Центре приема, обработки и отправки погибших. После обращения семьи погибшего бойца депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов пообещал направить запрос в военную прокуратуру.

Казань Татарстан Военные Мужчины Екатеринбург
20 января 2024, 17:24
Крупнейший производитель томатной пасты в России заявил о нехватке семян
Unsplash
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Крупнейший в России производитель томатов и томатной пасты — АПК «Астраханский» — сообщил о нехватке семян помидоров перед посевной кампанией. Об этом написал РБК со ссылкой на главу компании Михаила Зайцева.

По данным издания, дефицит связан с запретом Россельхознадзора на ввоз в страну посадочного материала из Голландии. В ведомстве приняли такое решение из-за систематического выявления карантинных объектов в семенах.

Известно, что на долю голландских семян в АПК «Астраханский» приходилось порядка 35%. Именно такого объема семян не хватает для посадки томатов, уточнил Зайцев. По его словам, в России нет достаточного количества собственных семян для производства томатной пасты, поэтому их импортируют.

В Национальном союзе производителей овощей заявили, что нынешняя посевная кампания должна пройти штатно. В руководстве союза подчеркнули, что Минсельхоз помогает производителям получить необходимые семена.

Ранее селекционно-семеноводческий комплекс «Агрофирма-Партнер» из Подмосковья произвел 300 килограммов семян томатов. Специалисты предлагают покупателям традиционные и новые сорта помидоров.

Крупнейший в России производитель томатов и томатной пасты - АПК «Астраханский» - сообщил о нехватке семян помидоров перед посевной кампанией. Об этом написал РБК со ссылкой на главу компании Михаила Зайцева.

Экспорт Россия Нидерланды

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