Совкомбанк откроет коворкинг с четырехдневной рабочей неделей на Алтае

Музыкальный фестиваль «Пикник „Афиши“ после пятилетнего перерыва состоится в Москве и Санкт-Петербурге. Он пройдет в августе этого года, сообщили организаторы.

Музыкальный фестиваль «Пикник „Афиши“ после пятилетнего перерыва состоится в Москве и Санкт-Петербурге. Он пройдет в августе этого года, сообщили организаторы.

В Москве «Пикник „Афиши“ пройдет 3 и 4 августа на территории Парка „Лужники“. Фестиваль отметит 20-летний юбилей: именно на этой площадке он состоялся впервые в 2004 году.

В Санкт-Петербурге его проведут впервые. Мероприятие организуют 10 и 11 августа на Елагином острове в ботаническом парке им. Кирова.

«Фестиваль познакомит друг с другом прежних и новых читателей „Афиши“ и сохранит концепцию города в городе - не нужно никуда выходить, чтобы везде побывать и все увидеть», - рассказал генеральный директор издания Илья Альтшулер.

На фестивале выступят как известные исполнители и команды, так и молодые артисты, которые только завоевывают сердца слушателей. Более детальная информация о лайнапе и программа фестиваля появятся позднее.

Последний раз «Пикник „Афиши“ проходил в Москве пять лет назад. За годы его существования на сцене фестиваля выступали такие знаменитости, как Kasabian, The Chemical Brothers, Franz Ferdinand, „Ленинград“, „Мумий Тролль“ и многие другие.

Хедлайнером фестиваля в 2019-м стала британская группа The Cure. Он состоялся в музее-заповеднике Коломенское.