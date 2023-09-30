Совфед предложил использовать обезличенные данные обследований с согласия пациента
Сенаторы предложили Министерству здравоохранения, Минэкономразвития и Минцифры начать развитие цифровых сервисов за счет внедрения передачи согласия пациента на использование его рентгеновских снимков и результатов других исследований без указания персональных данных. Рекомендацию включили в решение секции «Искусственный интеллект» по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
Сенаторы указали, что внедрение подобной процедуры защитит права и интересы пациентов, обеспечит контроль над использованием обезличенных данных и станет большим шагом по улучшению качества медпомощи в стране.
Сенатор Артем Шейкин, отметил, что из-за развития цифровых сервисов в медицине возникает необходимость в использовании инструмента для анализа результатов обследований. Для этого необходимо составить большой архив данных.
«Речь идет о программах, сравнивающих снимки пациентов с патологиями с обследуемыми пациентами для более быстрой обработки результатов исследований и постановки диагнозов», - уточнил сенатор.
По словам парламентария, чтобы избежать путаницы, на снимке можно оставить только номер медкарты пациента. Так личные данные обезличатся, потому что «определить субъекта персональных данных можно будет только сопоставив номер карты на снимке и номер карты в картотеке».
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об обезличивании персональных данных. Глава государства поручил к 15 октября представить предложения о доступе разработчиков отечественного софта к такого рода информации.