Совфед поддержал закон о конфискации имущества за фейки об армии

По его словам, по отношению к преступникам будут применять не только уголовное наказание, но и меру уголовно-правового характера.

«Будет применяться <…> конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступлений», - рассказал Полетаев.

Изменения внесут в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. В документе указали, что новую меру будут использовать за деятельность, направленную против безопасности страны, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу о конфискации имущества «законом о негодяях». По его словам, принятый акт коснется уехавших из страны предателей, которые поддерживают украинское правительство и поливают грязью Россию.