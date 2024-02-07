Совфед поддержал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества у преступников, распространявших фейки о российской армии и действующих против безопасности России. Об этом на заседании заявил зампред конституционного комитета СФ Владимир Полетаев, сообщило РИА «Новости».
По его словам, по отношению к преступникам будут применять не только уголовное наказание, но и меру уголовно-правового характера.
«Будет применяться <…> конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступлений», - рассказал Полетаев.
Изменения внесут в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. В документе указали, что новую меру будут использовать за деятельность, направленную против безопасности страны, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу о конфискации имущества «законом о негодяях». По его словам, принятый акт коснется уехавших из страны предателей, которые поддерживают украинское правительство и поливают грязью Россию.