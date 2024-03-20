Совфед одобрил законы, освобождающие контрактников от уголовной ответственности
Совет Федерации единогласно одобрил законы, которые освобождают от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами России. Как сообщило РИА «Новости», механизм будет действовать в период мобилизации, военного положения или в военное время.
Совет Федерации единогласно одобрил законы, которые освобождают от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами России. Как сообщило РИА «Новости» , механизм будет действовать в период мобилизации, военного положения или в военное время.