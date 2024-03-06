Совфед одобрил закон о запрете рекламы у иноагентов
Совет Федерации одобрил проект о запрете для иноагентов размещать рекламу российских физлиц и юрлиц на своих информресурсах. Изменения внесут в ФЗ «О рекламе».
По новым правилам не допускается распространение рекламы на ресурсах людей, признанных иностранными агентами. За нарушение требований ответственность понесут и рекламодатель, и рекламораспространитель.
Запрещается также реклама информационных ресурсов иноагентов в средствах массовой информации и в интернете.
Ранее закон, который запрещает российским гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов , приняла Госдума. Нововведение призвано ограничить доходы лиц, признанных в России иноагентами.
Председатель органа Вячеслав Володин отметил, что проект уже успел продемонстрировать свою эффективность. Теперь рекламные агентства будут включать в договоры с блогерами условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания их иноагентами.