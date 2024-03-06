06 марта 2024, 11:18

Совфед одобрил закон о запрете рекламы у иноагентов

РИА «Новости»
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Совет Федерации одобрил проект о запрете для иноагентов размещать рекламу российских физлиц и юрлиц на своих информресурсах. Изменения внесут в ФЗ «О рекламе».

По новым правилам не допускается распространение рекламы на ресурсах людей, признанных иностранными агентами. За нарушение требований ответственность понесут и рекламодатель, и рекламораспространитель.

Запрещается также реклама информационных ресурсов иноагентов в средствах массовой информации и в интернете.

Ранее закон, который запрещает российским гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов , приняла Госдума. Нововведение призвано ограничить доходы лиц, признанных в России иноагентами.

Председатель органа Вячеслав Володин отметил, что проект уже успел продемонстрировать свою эффективность. Теперь рекламные агентства будут включать в договоры с блогерами условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания их иноагентами.

Интернет Законы Реклама Запреты Россия Иноагенты
06 марта 2024, 11:46
Умер актер и музыкант Павел Зайчек
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Не стало чешского актера и музыканта Павла Зайчека. Он умер 5 марта на больничной койке, сообщило агентство InterMedia.

По словам владельца звукозаписывающего лейбла Guerilla Records, артист долгое время болел и скончался из-за осложнений пневмонии. Ему было 72 года.

В 1973 году Павел Зайчек стал основателем оппозиционной рок-группы DG 307. Музыкантам приходилось распространять свои записи подпольно. В 1976 году Зайчека арестовали вместе с участниками группы Plastic People of the Universe и отправили на год в колонию.

В начале 1980-х он покинул Чехословакию, чтобы в 1995-м вернуться и возродить коллектив.

Зайчек снялся в нескольких фильмах, среди которых - «Пуговичники», «Выход ангела», «Кабриолет».

Болезни Актеры
06 марта 2024, 11:04
Деньги решают. Повышение маткапитала увеличило рождаемость
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В России материнский капитал ежегодно повышают. В Госдуме предложили увеличить выплаты за второго ребенка до миллиона рублей, чтобы помочь россиянам. Депутат Яна Лантратова рассказала «360», что деньги — действительно существенный фактор, влияющий на решение о рождении сына или дочери.

В России материнский капитал ежегодно повышают. В Госдуме предложили увеличить выплаты за второго ребенка до миллиона рублей, чтобы помочь россиянам. Депутат Яна Лантратова рассказала «360», что деньги - действительно существенный фактор, влияющий на решение о рождении сына или дочери.

И материнский капитал является переломным аргументом в пользу рождения сына или дочери. Особенно в регионах, где на выплачиваемую сумму можно улучшить жилищные условия.

«Реформа материнского капитала привела к росту рождаемости. И если сравнивать ее в различных регионах, то видно, что чем выше суммы выплат материнского капитала в регионе, тем лучше там ситуация с рождаемостью», - рассказала депутат.

По словам Лантратовой, часто молодые семьи боятся, что не смогут обеспечить своего ребенка.

«И учитывая все еще печальную демографическую картину, нам нужно добиться того, чтобы материнский капитал работал на большую аудиторию. Чтобы большее количество семей считали его значимой помощью, поэтому надо его увеличивать и расширять возможности использования», - заключила собеседница.

Маткапитал в России с 1 февраля 2024 года проиндексировали на 7,5%. В Думе предложили сделать программу бессрочной и внести изменения в закон о мерах господдержки российских семей с детьми.

Дети Выплаты в России Семья Депутаты Россия Деньги
06 марта 2024, 10:52
Правительство разрешило продать российский бизнес «Яндекса»
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Правительственная подкомиссия согласовала группу сделок по продаже российской группе инвесторов акций «Яндекса» нидерландской компании Yandex N.V. Об этом сообщили «Ведомости».

Нидерландская компания передаст 96,3% акций «Яндекса» консорциуму инвесторов, которые уже владеют 3,7% ценных бумаг. По информации издания, сумма сделки составит 457,3 миллиарда рублей.

«Это на 17,7 миллиарда меньше, чем сумма, анонсированная в начале февраля», - указали в газете.

Руководитель группы по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитала» Александр Абрамян допустил, что стоимость сделки снизилась из-за 3,7% ценных бумаг, которые принадлежат представителям топ-менеджмента «Яндекса», являющихся также новыми совладельцами ЗПИФ «Консорциум.Первый».

Ранее РБК информировал, что управленцы «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании и получат 35% в структуре капитала. В их число войдет порядка 50 человек, каждый из которых будет иметь не более 5% акций.

Яндекс Россия Бизнес Нидерланды
06 марта 2024, 10:09
Телеканал «360» запускает «Станции мужской поддержки» в преддверии 8 Марта
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Телеканал «360» открывает «Станции мужской поддержки» в преддверии международного женского дня. Сотрудники канала готовы помочь всем мужчинам в выборе идеального подарка для особенной женщины в их жизни — мамы, дочери, сестры, любимой, коллеги или начальницы.

Часто мужчинам бывает непросто решить, что подарить, потому что не хватает времени, или есть опасение выбрать что-то не то. У кого-то просто нет опыта в выборе подарков. Телеканал «360» готов взять проблему выбора подарка для женщин на себя.

«Поздравить женщину в 8 Марта - это особенно важно, но выбор подарка может стать настоящим испытанием. Телеканал „360“ поможет каждому мужчине сделать правильный выбор и найти идеальный подарок, который выразит заботу и внимание. В предпраздничные дни мы откроем в крупнейших торговых центрах „Станции мужской поддержки“, где мужчины, которые не решили, что подарить найдут подсказки и советы. Мы хотим сберечь их нервы и сэкономить время на походы по магазинам.» - рассказал заместитель гендиректора телеканала «360» Алексей Коваль.

Специально для сильной половины человечества 6–7 марта в торгово-развлекательных комплексах Vegas (Крокус Сити, Каширское, Кунцево) будут работать пункты «Станции мужской поддержки». Здесь мужчины, ответив на несколько простых вопросов, смогут получить психологическую помощь, найти оригинальные идеи для подарков на 8 Марта как для жены, так и для коллеги. Выпьют чашку крепкого кофе, успокоятся и зарядятся уверенностью и будут готовы встретить женский праздник.

На «Станциях мужской поддержки» опытные специалисты помогут каждому мужчине подобрать идеальный подарок, который подчеркнет заботу и внимание к его особенной женщине.

Вместе с телеканалом «360» мужчины создадут особенный праздник для милых дам, чтобы каждая почувствовала искреннюю заботу и внимание.

Праздники Женщины Мужчины 8 Марта

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