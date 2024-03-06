Совфед одобрил закон о запрете рекламы у иноагентов

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По новым правилам не допускается распространение рекламы на ресурсах людей, признанных иностранными агентами. За нарушение требований ответственность понесут и рекламодатель, и рекламораспространитель.

Запрещается также реклама информационных ресурсов иноагентов в средствах массовой информации и в интернете.

Ранее закон, который запрещает российским гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов , приняла Госдума. Нововведение призвано ограничить доходы лиц, признанных в России иноагентами.

Председатель органа Вячеслав Володин отметил, что проект уже успел продемонстрировать свою эффективность. Теперь рекламные агентства будут включать в договоры с блогерами условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания их иноагентами.