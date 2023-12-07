Совфед одобрил изменения правил выхода по УДО из колоний для матерей с детьми

Сенаторы приняли поправки, которые повысили с трех до четырех лет возраст детей, матери которых претендуют на условно-досрочное освобождение в случае преступлений небольшой тяжести.

Изменения внесут в Уголовный кодекс России. В настоящее время правило УДО могут применять матерям, чьи дети не старше трех лет, либо к беременным женщинам. За преступления небольшой тяжести перед УДО им необходимо отбыть как минимум четверть от срока.

Кроме того, женщинам предоставят право на замену неотбытой части срока на более мягкое наказание. Новые правила вступят в силу через 180 дней после опубликования на официальных ресурсах.