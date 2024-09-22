22 сентября 2024, 13:14

Советский Союз обвинили во Второй мировой войне. СК призвали к проверке

РИА «Новости»
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Художник Павел Шевелев обвинил Советский Союз в начале Второй мировой войны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина заявил, что СССР якобы развязал войну вместе с Германией. Слова художника являются примером фальсификации истории, который оскорбляет память миллионов советских граждан, подчеркнули члены организации «Ветераны России».

Они обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить слова Шевелева. Если СК решит возбудить уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, художнику может грозить до пяти лет тюрьмы. Сам Шевелев ситуацию не комментировал.

Немецкие общественники ранее призвали Евросоюз не повторять ошибку Второй мировой войны. Память об этом событии должна остановить боевые действия на территории Украины, чтобы они не обернулись ядерной катастрофой.

Вторая мировая война Художники Войны Следственный комитет России
21 сентября 2024, 12:48
Умер пермский политик и экономист Евгений Сапиро
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Экс-министр региональной и национальной политики России Евгений Сапиро умер в Перми. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Известный политик и экономист, доктор наук ушел из жизни минувшей ночью на 91-м году жизни.

«С его именем тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья, он внес огромный вклад в развитие региона», - написал Махонин.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким покойного, а также тем, кто продолжает и развивает его дело. При участии Сапиро появились такие проекты, как «Пермское землячество» и «Строгановская премия».

Политик родился в 1934 году в Мариуполе. Он был первым председателем заксобрания Пермской области и представлял регион в Совете Федерации. Сапиро стал первым в истории постсоветской России федеральным министром из Прикамья. С 2015 года он занимался только публицистической и научной деятельностью.

Несколько дней назад умер новоизбранный глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса. Он скончался до вступления в должность.

Пермский край Пермь
21 сентября 2024, 11:50
Главой Духовного управления мусульман России снова стал Гайнутдин
РИА «Новости»
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Председателем Духовного управления мусульман России на пятилетний срок избрали муфтия Равиля Гайнутдина. Трансляцию съезда в Соборной мечети Москвы провела пресс-служба религиозной организации.

За Гайнутдина единогласно проголосовали все 129 делегатов, представляющих 62 российских субъекта. Муфтий занимает пост руководителя Духовного управления мусульман с 1994 года, отметили в пресс-службе организации.

Председатели Совета старейшин и Совета улемов Дамир Гизатуллин и Шамиль Аляутдинов вручили Гайнутдину символы религиозной власти: именную тугру, посох главного муфтия и Священный Коран. Главный муфтий выразил благодарность духовенству за поддержку и пообещал продолжать укреплять гражданское, межрелигиозное и межнациональное согласие на пути защиты мусульман и ислама.

«Поклонение богу через служение людям. Я смиренно молю господа миров помочь, поддержать своей всеохватной милостью амин, амин, амин!» - отметил Гайнутдин.

Ранее муфтий во время проповеди пожелал президенту Владимиру Путину помощи Аллаха. Он рассказал, что мусульмане во время паломничества в Саудовскую Аравию молились о благополучии России.

Россия Религия Ислам Москва
20 сентября 2024, 15:14
Песков ответил на предложение Матвиенко по запрету чайлдфри
РИА «Новости»
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В России должно исчезнуть все, что мешает повышению рождаемости. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о запрете идеологии чайлдфри на законодательном уровне. Песков отметил, что у Кремля пока нет четкой позиции по этому вопросу. Он назвал демографическую проблему вызовом для страны и отметил необходимость работать над повышением рождаемости в России.

«Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать», - добавил Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что винить одних женщин в снижении рождаемости некорректно. Решение о пополнении семьи принимают двое, напомнила она.

Кремль Дети Дмитрий Песков Запреты
20 сентября 2024, 15:02
Сотрудники СК приняли участие в научно-практической конференции в Туле
Пресс-служба Следственного комитета
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Сотрудники Следственного комитета приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции. Мероприятие состоялось в военно-патриотическом парке «Патриот-Тула».

Тема мероприятия - «Формирование централизованного государства: историко-правовой опыт Куликовской битвы в контексте правовой политики современной России». Организатором конференции выступило ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции» (РПА Минюста России).

Участниками мероприятия стали ректор ВГУЮ Ольга Александрова, зампред СК Сергей Горяйнов, руководитель СУ Следкома по Тульской области Владимир Усов, первый замминистра юстиции Евгений Забарчук и студенты.

«Мы собрались, чтобы обсудить важнейшие события нашей истории, которые не только определили судьбу российского государства, но и оставили глубокий след в сознании русского народа», - отметила Александрова.

Горяйнов поприветствовал присутствующих от имени председателя СК Александра Бастрыкина.

«Особенно ценно, что мы собрались на тульской земле, в местах непосредственных сражений», - сказал он.

Во время конференции Горяйнов вручил награды ректору ВГУЮ и руководителю музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом Олегу Вронскому.

Следственный комитет России

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