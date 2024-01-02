02 января 2024, 23:56

Советский дипломат Георгий Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет

РИА «Новости»
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Получивший звание заслуженного государственного деятеля СССР, России и Армении, занимавший должности чрезвычайного посла в странах Африки Георгий Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет. Как сообщил «Московский комсомолец», государственный деятель скончался в своей московской квартире 31 декабря.

По данным журналистов, в предновогодний вечер в квартире Тер-Газарянца собрались его собрались его родственники. Именно они вызвали скорую помощь, когда он потерял создания.

Прибывшие на место медики реанимировать бывшего дипломата не смогли и констатировали смерть.

Как напомнил Life , уроженец Баку Георгий Тер-Газарянц начал строить свою карьеру после Великой Отечественной войны, в боях которой они принимал участие. После окончания Военно-политической академии имени Ленина он занял пост первого секретаря ЦК ЛКСМ Армении.

После ухода с этого поста Тер-Газарянц стал работать дипломатом. С 1973 года он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла СССР в Сенегале, Гамбии и Зимбабве. На внешнеполитической должности он проработал до 1987 года. После он ушел в руководство Всесоюзного агентства по охране авторских прав, после ставшее Российским авторским обществом.

Получивший звание заслуженного государственного деятеля СССР, России и Армении, занимавший должности чрезвычайного посла в странах Африки Георгий Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет. Как сообщил «Московский комсомолец» , государственный деятель скончался в своей московской квартире 31 декабря.

Дипломатия Россия Москва
02 января 2024, 23:00
Мигранты должны будут уведомлять МВД о начале работы в России
РИА «Новости»
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Иностранные граждане и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России должны будут с 7 января 2024 года сообщать об этом в МВД РФ. Ведомство уже утвердило форму соответствующего уведомления, сообщило РИА «Новости».

«Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент», - говорится в приказе ведомства, который вступит в силу 7 января.

Приезжие смогут заполнить форму от руки или на компьютере, но в любом случае на русском языке.

К ней придется приложить копию трудового договора или копию гражданско-правового договора на выполнение работ, причем во втором случае в форме необходимо указать сведения о соглашении, если оно было заключено в устной форме.

Уведомление можно будет передать лично или по почте. Возможен и третий вариант - подать через портал госуслуг в электронном формате, уточнил kp.ru.

Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что задержанных в новогоднюю ночь в городе мигрантов выдворят из России.

Мигранты МВД РФ Россия Работа
02 января 2024, 22:33
«Новогоднее чудо». В Саратове неожиданно родила пациентка, отрицавшая беременность
РИА «Новости»
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Жительница Саратова, отрицавшая наличие беременности, родила первенца в приемном отделении больницы. Пациентку доставили с жалобами на боли в животе в первый день нового года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале областная клиническая больница.

«При дообследовании выявлен первый период первых срочных родов. Переводить пациентку в родильный дом в таком состоянии уже было нельзя. При этом девушка категорически отрицала беременность», - уточнило медучреждение.

На место прибыла выездная бригада перинатального центра. Спустя три часа на свет появилась здоровая доношенная девочка. Ребенка отправили в областную детскую клиническую больницу, а ее маму позже перевели в перинатальный центр.

Как отметил коллектив больницы, они были рады поучаствовать в таком новогоднем чуде, уточнило издание kp.ru.

Ранее 72.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения сообщил, что в Тюменской области в 2023 году на свет появились шестеро детей с неопределенным полом. Это редкая генетическая мутация, при которой внутренние и наружные половые органы человека не соответствуют ни мужскому, ни женскому полу.

Дети Беременность Врачи Новый год
02 января 2024, 18:18
Более 100 миллионов пассажиров перевезли авиакомпании в России в 2023 году
РИА «Новости»
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В 2023 году российские авиакомпании перевезли свыше 103 миллионов пассажиров. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

«Мы сумели обеспечить свыше 103 миллионов пассажиров. Официальные данные появятся через месяц, мы еще находимся в подсчетах. Однако уже можем сказать с уверенностью, что выполнили задачу, которую поставили президент и председатель правительства», - сказал он.

Ядров отметил, что на внутренних рейсах зафиксировали рост на 6,6% по сравнению с 2022 годом. Статистику перевозок на международных маршрутах он не привел.

В конце 2023 года президент России Владимир Путин призвал отечественные авиакомпании обеспечить максимальную безопасность пассажиров во время перелетов.

Также стало известно, что денежный объем Фонда национального благосостояния на выкуп самолетов зарубежных лизингодателей практически исчерпали.

Самолеты Россия Авиакомпании
02 января 2024, 11:09
Декабрь вошел в число самых «мокрых» за всю историю наблюдений в Москве
РИА «Новости»
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Декабрь 2023 года в Москве за всю историю наблюдений войдет в число 15 самых «мокрых», за месяц в столице выпал 141% от нормы осадков. Об этом в Telegram-канале рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Москве декабрь 2023 года оказался весьма щедрым на осадки. В районе ВДНХ в течение месяца выпали 73,5 миллиметра осадков, что на 141% больше нормы», - написала она.

Позднякова отметила, что в районе МГУ зафиксировали самое большое количество осадков - 95,1 миллиметра, порядка 186% от нормы, писал kp.ru.

«За всю историю инструментальных метеонаблюдений с 1879 года декабрь войдет в число 15 самых „мокрых“. Осадки выпадали как в виде дождя, так и снега», - добавила синоптик.

В понедельник в Московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильными морозами, уточнил RT.

Прогноз погоды Погода Москва 2023

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