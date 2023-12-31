31 декабря 2023, 12:52

Советская актриса Малышева стала жертвой мошенников

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Советская актриса Ирина Малышева попалась на удочку мошенников, желая приобрести препараты для четырех собак. Она потеряла более 20 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, 62-летняя Малышева планировала выгодно купить лекарство для животных. В Telegram она увидела специальный чат-бот, в котором нужный ей товар предлагали за 21 тысячу рублей. Актриса перечислила деньги и стала ждать оформленный заказ.

Однако в указанный срок доставки не было. Спустя какое-то время артистка осознала, что ее обманули мошенники и сообщила о случившемся в полицию.

Малышева родом из Москвы. В 1982 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина. До 2000 года служила в Московском драмтеатре имени Пушкина и Театре Луны. Актриса прославилась после фильмов «Сто дней после детства», «Портрет с дождем», телефильме «Мертвые души» и других.

На днях в Москве пожилая женщина вовремя одумалась и решила не передавать аферистам 600 тысяч рублей. В итоге эти деньги злоумышленникам отправила ее дочь.

Мошенничество Актеры Москва 2023
31 декабря 2023, 12:34
«Никаким плюсом уже не пахнет». Аномальный мороз придет в Подмосковье в Новый год
Читайте нас в: Google Новости
Уже сегодня в Московской области начнется похолодание. Ветер в северной части региона сменился на северо-восточный, из-за чего температура начала снижаться, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Так что в новогоднюю ночь будет весьма серьезный мороз, и никаким плюсом уже не пахнет. Будет порядка 10-15 градусов мороза», - предупредил синоптик.

Очень холодной будет и вся следующая неделя. Отклонение от нормы составит практически 15 градусов - столбики термометров покажут около -20. Такая температура продержится практически все новогодние каникулы. Тенденция на повышение и слабый снег ожидаются лишь 7–8 января.

«Сегодня и завтра тенденция к понижению температуры во второй половине дня. Она пойдет исключительно аномальным ходом, не повышение, а именно понижение, понижение резкое, неприятное, сопровождаемое ледяным ветром. И первый холодный день ждать 1 января. Температура от 14 до 19 градусов практически повсеместно по всему Подмосковью», - подчеркнул специалист.

Погода не будет отличаться по отдельным округам, разве что на один-два градуса, добавил синоптик. Сильного ветра не ожидается, но он все равно усугубит ощущение холода, которое ждет жителей Подмосковья сегодня, завтра и все новогодние каникулы, заключил Шувалов.

В канун Нового года в Москве также ожидается изменчивая погода. После полудня 31 декабря на смену оттепели придет резкое похолодание. Дороги покроет гололедица, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Прогноз погоды Погода Новый год
31 декабря 2023, 05:35
Брат якутского скульптора слепил дракона из навоза, продолжив семейную традицию
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Житель села Уолба в Якутии Иннокентий Боппосов слепил из коровьего навоза символ нового 2024 года — дракона, продолжив семейную традицию по изготовлению календарных животных из экскрементов, которую долгие годы соблюдал его брат Михаил. Об этом сообщило РИА «Новости».

Житель села Уолба в Якутии Иннокентий Боппосов слепил из коровьего навоза символ нового 2024 года - дракона, продолжив семейную традицию по изготовлению календарных животных из экскрементов, которую долгие годы соблюдал его брат Михаил. Об этом сообщило РИА «Новости».

В прошлом году Михаил Боппосов рассказал агентству, что на протяжении 12 лет делал из коровьего навоза все символы года. Например, в честь наступления 2023 года он вместе с братьями Иваном и Иннокентием изготовил двухметрового кролика. По задумке животное играло на барабане.

Мастер уже второй год страдает от онкологического заболевания, поэтому не может держать коров. Также из-за болезни ваятель отказался от изготовления последнего животного, символа 2024 года - дракона.

«Мы с братьями и их семьями всегда вместе - и в работе, и по праздникам. Они всегда помогали мне делать скульптуры из навоза. Один бы я не справился. В этом году Кеша, услышав о моем отказе, решил сделать очередную скульптуру. Сделал дракона, который послужит селянам мусорным ящиком», - рассказал Михаил Боппосов.

По словам мастера, сейчас он чувствует себя лучше. Он счастлив, что брат продолжил его традицию и не оставил приходящий год без дракона из навоза.

Ранее новое место нашли для знаменитой нововоронежской Аленки, которую местные жители прозвали «жуткой». Монумент поставили у сити-парка «Град».

Животные Новый год
31 декабря 2023, 03:49
Киселев назвал смерть колумниста Соколова невосполнимой утратой
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Смерть колумниста Максима Соколова — это невосполнимая утрата, заявил РИА «Новости» генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Соколов скончался накануне, 30 декабря, в возрасте 64 лет.

Смерть колумниста Максима Соколова - это невосполнимая утрата, заявил РИА «Новости» генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Соколов скончался накануне, 30 декабря, в возрасте 64 лет.

«Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме. Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата», - сказал Киселев.

Гендиректор отметил, что коллективу будет не хватать усопшего. Соколов был человеком «высочайшей культуры» и исключительного литературного дара, обладал изысканным чувством юмора и искренне любил Россию, добавил Киселев.

Колумнист РИА «Новости» Максим Соколов скончался на 65-м году жизни у себя на даче в Тверской области. Об этом его коллегам сообщила супруга Светлана.

Журналистика Россия
30 декабря 2023, 23:23
Скончался актер из «Бэтмена» и «Миссия невыполнима»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Ушел из жизни британский актер Том Уилкинсон. Об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на семью артиста.

«Британский актер, номинировавшийся на „Оскар“, Том Уилкинсон, наиболее известный по роли в фильме „Мужской стриптиз“, скончался в возрасте 75 лет», - рассказали журналисты.

Уилкинсон дважды номинировался на премию «Оскар» по проектам линий «Бэтмен» и «Миссия невыполнима». Всего в коллекции артиста 75 номинаций и 25 наград.

Уилкинсон начал сниматься в кино с 1970-х. Он известен ролями в таких кинокартинах «Отель „Гранд Будапешт“», «Одинокий рейнджер», «Рок-н-рольщик», «Влюбленный Шекспир», «Майкл Клейтон» и «Снежное чувство Смиллы».

В этот же день стало известно о смерти заслуженной артистка РСФР Галины Зименковой. В советское время она более 20 лет была диктором Центрального телевидения.

Кино Актеры Телевидение

Новости по теме