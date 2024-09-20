Сотрудники СК приняли участие в научно-практической конференции в Туле

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Тема мероприятия - «Формирование централизованного государства: историко-правовой опыт Куликовской битвы в контексте правовой политики современной России». Организатором конференции выступило ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции» (РПА Минюста России).

Участниками мероприятия стали ректор ВГУЮ Ольга Александрова, зампред СК Сергей Горяйнов, руководитель СУ Следкома по Тульской области Владимир Усов, первый замминистра юстиции Евгений Забарчук и студенты.

«Мы собрались, чтобы обсудить важнейшие события нашей истории, которые не только определили судьбу российского государства, но и оставили глубокий след в сознании русского народа», - отметила Александрова.

Горяйнов поприветствовал присутствующих от имени председателя СК Александра Бастрыкина.

«Особенно ценно, что мы собрались на тульской земле, в местах непосредственных сражений», - сказал он.

Во время конференции Горяйнов вручил награды ректору ВГУЮ и руководителю музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом Олегу Вронскому.