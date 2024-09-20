20 сентября 2024, 15:02

Сотрудники СК приняли участие в научно-практической конференции в Туле

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Сотрудники Следственного комитета приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции. Мероприятие состоялось в военно-патриотическом парке «Патриот-Тула».

Тема мероприятия - «Формирование централизованного государства: историко-правовой опыт Куликовской битвы в контексте правовой политики современной России». Организатором конференции выступило ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции» (РПА Минюста России).

Участниками мероприятия стали ректор ВГУЮ Ольга Александрова, зампред СК Сергей Горяйнов, руководитель СУ Следкома по Тульской области Владимир Усов, первый замминистра юстиции Евгений Забарчук и студенты.

«Мы собрались, чтобы обсудить важнейшие события нашей истории, которые не только определили судьбу российского государства, но и оставили глубокий след в сознании русского народа», - отметила Александрова.

Горяйнов поприветствовал присутствующих от имени председателя СК Александра Бастрыкина.

«Особенно ценно, что мы собрались на тульской земле, в местах непосредственных сражений», - сказал он.

Во время конференции Горяйнов вручил награды ректору ВГУЮ и руководителю музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом Олегу Вронскому.

Следственный комитет России
20 сентября 2024, 15:14
Песков ответил на предложение Матвиенко по запрету чайлдфри
РИА «Новости»
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В России должно исчезнуть все, что мешает повышению рождаемости. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о запрете идеологии чайлдфри на законодательном уровне. Песков отметил, что у Кремля пока нет четкой позиции по этому вопросу. Он назвал демографическую проблему вызовом для страны и отметил необходимость работать над повышением рождаемости в России.

«Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать», - добавил Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что винить одних женщин в снижении рождаемости некорректно. Решение о пополнении семьи принимают двое, напомнила она.

Кремль Дети Дмитрий Песков Запреты
20 сентября 2024, 13:33
Депздрав объяснил, как в ране онкобольного москвича могли завестись опарыши
РИА «Новости»
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Опарыши в ране пожилого онкобольного москвича могли появиться из-за невыполнения рекомендованного ухода при ее самостоятельной обработке, сообщили 360.ru в департаменте здравоохранения столицы. Там же подчеркнули, что госпитализация мужчине в данном случае не требуется.

О тяжелом состоянии пенсионера в минувшее воскресенье, 15 сентября, сообщила его родственница. Женщина подчеркнула, что выполняла инструкции, которые давали медики, а также всегда дезинфицировала руки перед тем, как промывать его рану.

После этого 360.ru обратился с запросом в столичный депздрав, чтобы уточнить, по какой причине пациент мог столкнуться с такой тяжелой ситуацией.

В департаменте в ответ заявили, что этот пациент регулярно и в полном объеме получает всю необходимую медицинскую помощь «по поводу лечения основного онкологического заболевания».

«На днях пациент обратился за помощью к врачам с жалобами на боль в области раны на шее. Врачами был проведен осмотр пациента, очищение раны, обработка и перевязка. Госпитализация пациента в данной ситуации не требуется», - подчеркнули в депздраве.

Также там обратили внимание, что пациенту и его родственникам регулярно дают рекомендации по правильному уходу за раной и соблюдению необходимых норм.

«Нарушений в порядке оказания медицинской помощи пациенту не зафиксировано. Отметим, что описанная ситуация могла возникнуть в случае невыполнения рекомендованного надлежащего ухода за раной при ее самостоятельной обработке», - заключили в пресс-службе.

Врачи Москва
19 сентября 2024, 19:20
Кадыров заявил, что Маск отключил ему Cybertruck
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полученный им электропикап Cybertruck от компании Tesla перестал работать. Политик предположил, что машину отключил основатель компании Илон Маск.

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает», - пожаловался Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что машина отлично справлялась с боевыми задачами, демонстрировала маневренность. Но недавно, по словам Кадырова, Маск отключил Cybertruck.

«Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня», - рассказал он.

Tesla Cybertruck - электромобиль-пикап в стиле киберпанк. Заявленная грузоподъемность машины составляет порядка 1,6 тонны. Производство авто стартовало в июле 2023 года

Чечня Рамзан Кадыров Tesla Машины Илон Маск
19 сентября 2024, 14:57
В МВД заявили о нелегитимности контроля за экзаменами у мигрантов
РИА «Новости»
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Контроль за экзаменом на знание русского языка у мигрантов нелегитимен. Об этом заявил «Коммерсанту» первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

По его словам, 25 марта во все 622 помещения, где проходили экзамены для иностранных граждан, направили сотрудников полиции, которые следили за ходом процедуры. Правоохранители в том числе проверяли данные мигрантов для выявления возможных подмен.

После этого МВД закрыло две трети площадок, где проводились экзамены. Также 25% мигрантов в тот день не сдали тест, рассказал Горовой «Я понимал, что эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли», - отметил он.

Ранее в Госдуме заявили, что внесут изменения в законопроект , связанный с вопросами знания мигрантами русского языка, их образования и социальной адаптации. Поправки представят в ближайшее время, заявила депутат Ирина Яровая.

Мигранты МВД РФ Экзамены

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