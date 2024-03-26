Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы в Crocus City Hall

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Спасатели ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Все дальнейшие работы будут производить с помощью техники.

В общей сложности сотрудники МЧС разобрали и вывезли свыше 900 кубометров конструкций. Многие из них приходилось разбирать вручную.

Завалы также обследовали с помощью специализированных робототехнических комплексов. В работах принимали участие кинологи с собаками из отрядов Центроспас и «Лидер».

Теракт в Красногорске произошел 22 марта. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил ранее, что т еррористическая угроза в стране сохраняется.