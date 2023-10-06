Сотрудники ЦОДД помогли московским водителям свыше 31 тысячи раз в этом году
За прошедшие девять месяцев 2023 года экипажи Дорожного патруля Центра обеспечения дорожного движения (ЦОДД) пришли на помощь водителям более 31 тысячи раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
В дептрансе Москвы уточнили, что в 2023 году 30 экипажей дорожной службы 4430 раз участвовали в регулировке движения по столице во время праздников и помогали на сложных участках дорог. За их плечами более 15 тысяч разобранных аварий и 11 170 спасенных водителей, у которых сломались машины.
«Столица остается самым безопасным регионом по организации дорожного движения в России на протяжении нескольких лет - это соответствует поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», - отметил Ликсутов.
Экипажи ежедневно ездят по своим маршрутам, чтобы поддерживать порядок, поэтому отдельно вызывать их не нужно. В случае происшествия на дороге дежурная смена сразу направляет сотрудников на помощь.
Ранее стало известно, что движение на Окской улице в Москве запустят до конца осени. Строительные работы удалось закончить раньше срока.