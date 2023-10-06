Сотрудники ЦОДД помогли московским водителям свыше 31 тысячи раз в этом году

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В дептрансе Москвы уточнили, что в 2023 году 30 экипажей дорожной службы 4430 раз участвовали в регулировке движения по столице во время праздников и помогали на сложных участках дорог. За их плечами более 15 тысяч разобранных аварий и 11 170 спасенных водителей, у которых сломались машины.

«Столица остается самым безопасным регионом по организации дорожного движения в России на протяжении нескольких лет - это соответствует поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», - отметил Ликсутов.

Экипажи ежедневно ездят по своим маршрутам, чтобы поддерживать порядок, поэтому отдельно вызывать их не нужно. В случае происшествия на дороге дежурная смена сразу направляет сотрудников на помощь.

Ранее стало известно, что движение на Окской улице в Москве запустят до конца осени. Строительные работы удалось закончить раньше срока.