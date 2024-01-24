«Сотрудникам МВД неприятно». Отказаться от термина «лежачий полицейский» предложили в Госдуме

Он рассказал, что уже обратился в Роскомнадзор с предложением выпустить рекомендации о недопустимости использования этого выражения в средствах массовой информации.

«Надо понять, что в первую очередь это инициатива [нужна] для того, чтобы не унижать людей тяжелой профессии. Что такое в целом лежачий полицейский? Я не понимаю», - отметил парламентарий.

Хамзаева добавил, что разговаривал с сотрудниками МВД и выяснил, что они негативно относятся к упомянутому выражению, потому что оно звучит унизительно.

«У меня есть друзья, коллеги, которые работают в системе МВД. Им неприятно», - подчеркнул депутат.

Он посетовал на то, что жаргонное выражение получило широкое распространение. По его мнению, с этим необходимо бороться. В качестве альтернативы парламентарий предложил использовать термин «искусственная неровность».

«Придумывают айтишники в навигаторах: „Через 10 метров лежачий полицейский“. Это все равно что „лежачий врач“, „лежачий учитель“. Неуважительно это все», - заключил Султан Хамзаев.