«Сотрудникам МВД неприятно». Отказаться от термина «лежачий полицейский» предложили в Госдуме
Жаргонное выражение «лежачий полицейский» оскорбляет людей, поэтому употребление этого термина следует ограничить. Об этом в беседе с «360» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Он рассказал, что уже обратился в Роскомнадзор с предложением выпустить рекомендации о недопустимости использования этого выражения в средствах массовой информации.
«Надо понять, что в первую очередь это инициатива [нужна] для того, чтобы не унижать людей тяжелой профессии. Что такое в целом лежачий полицейский? Я не понимаю», - отметил парламентарий.
Хамзаева добавил, что разговаривал с сотрудниками МВД и выяснил, что они негативно относятся к упомянутому выражению, потому что оно звучит унизительно.
«У меня есть друзья, коллеги, которые работают в системе МВД. Им неприятно», - подчеркнул депутат.
Он посетовал на то, что жаргонное выражение получило широкое распространение. По его мнению, с этим необходимо бороться. В качестве альтернативы парламентарий предложил использовать термин «искусственная неровность».
«Придумывают айтишники в навигаторах: „Через 10 метров лежачий полицейский“. Это все равно что „лежачий врач“, „лежачий учитель“. Неуважительно это все», - заключил Султан Хамзаев.