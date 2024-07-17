17 июля 2024, 19:30

Сотрудникам Центробанка предложили выдавать автоматы и пулеметы

РИА «Новости»
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Росгвардия выступила с предложением дать право носить оружие руководству Центробанка. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный ведомством, сообщил РБК.

Право на ношение оружия предлагают дать заместителям председателя регулятора и их советникам, а также директорам департаментов и их замам.

При этом главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в списке тех, кому предлагают выдавать оружие, нет, отметило издание.

Среди оружия, которое можно будет использовать, есть пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, автоматы Калашникова различных серий, пулемет Калашникова пехотный, пулемет ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный), ПКМС.

При этом пистолеты и пистолеты-пулеметы предназначены для руководства Банка России, автоматы и пулеметы будут переданы сотрудникам подразделений, занимающихся инкассацией, оборотом оружия, охранникам объектов регулятора, уточнил РБК.

ЦБ РФ Росгвардия Оружие
17 июля 2024, 18:43
Результаты пересдавших ЕГЭ школьников раскрыли в Рособрнадзоре
РИА «Новости»
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Порядка 73% пересдавших ЕГЭ школьников смогли повысить свой первоначальный балл. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Пересдача ЕГЭ состоялась 4 и 5 июля.

«Согласно предварительному анализу, 73% сдавших ЕГЭ в резервные дни повысили свой результат. Баллы не изменились у 9% участников пересдачи, что подтвердило их знания», - отметил Музаев.

Глава Рособрнадзора уточнил, что всего в России правом провести пересдачу воспользовались свыше 105 тысяч российских школьников.

Рособрнадзор и Минпросвещения в апреле опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ в 2024 году, где учтена возможность пересдачи в год сдачи экзамена одного предмета.

Ранее Музаев выразил уверенность, что выпускники школ не согласятся отменить ЕГЭ. Он напомнил, что такая мера для школьников увеличит количество итоговых экзаменов к сдаче в несколько раз.

ЕГЭ Школьники
17 июля 2024, 16:52
«Попыток было много». Матвиенко рассказала, как ее хотели развести мошенники
РИА «Новости»
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Россиянам продолжают напоминать об опасности телефонных мошенников и правилах поведения при звонках таких аферистов. Преступники постоянно придумывают новые схемы обмана и пытаются разводить даже высокопоставленных политиков. О случаях столкновения с такими злоумышленниками рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тему повышения финансовой грамотности она подняла на пленарном заседании верхней палаты российского парламента, сообщило РИА «Новости».

По словам Матвиенко, аферисты пытались ее обмануть много раз, но всякий раз терпели неудачу.

«Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много», - подчеркнула спикер Совфеда.

Тут же она обратила внимание, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком, и выразила уверенность, что повышать ее следует с самого детства.

«Начинать это надо со школы, с детей. Будут дети предупреждены, финансово образованны, они и родителей своих от чего-то уберегут», - отметила Матвиенко.

Совет Федерации РФ Мошенничество Валентина Матвиенко
17 июля 2024, 16:44
Митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве
РИА «Новости»
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Обвинения Вероники Сузуки в якобы домогательствах к ее сыну Георгию являются обычной попыткой «состричь» деньги. Об этом РБК сообщил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион.

«После внедрения ко мне своего сына она надеялась сама прожить за мой счет остаток дней. Но потом поняла, что это не выйдет, и разработала план, чтобы „состричь“ деньги с меня преступным путем. Зачем началось домогательство», - сказал он.

Иларион подчеркнул, что отвергает любые обвинения в домогательствах к Георгию Сузуки и готов отстаивать свою правоту в суде.

Ранее Митрополит Иларион сообщил РИА «Новости» , что стал жертвой вымогательства со стороны матери его бывшего иподиакона Георгия Сузуки. По его словам, Вероника Сузуки требовала 384 тысячи евро за уничтожение записей, которые Георгий, со слов митрополита, при помощи скрытых устройств сделал в его доме.

Ранее в сексуальных домогательствах обвинили иллюзиониста Дэвида Копперфильда.

Домогательства
17 июля 2024, 12:16
Умер экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров
РИА «Новости»
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Бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров скончался в возрасте 69 лет. О смерти журналиста сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, Шмарову стало плохо 1 июля. Он смог вызвать себе скорую и сообщил врачам, что случайно упал дома.

Медики диагностировали у журналиста инсульт и переломы ребер. В больнице его положили в отделение реанимации.

За жизнь Шмарова боролись больше двух недель, подчеркнул собеседник Shot. Однако накануне он скончался. Точную причину смерти назовут эксперты.

Источник Mash при этом сообщил, что Шмарова обнаружил в квартире его опекун и вызвал скорую помощь. Скончался экс-главред, не приходя в сознание, вечером 16 июля, добавил он.

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» Шмарова назначили в марте 2020 года. Это стало причиной крупного конфликта в редакции, и часть журналистов, в том числе все заместители главреда, в итоге покинули издание, напомнил РБК.

В мае 2021-го редакция объявила, что Шмаров покинет пост главного редактора.

«Решение о прекращении трудового договора Андрея Шмарова принято по соглашению сторон», - говорилось в сообщении на сайте газеты.

Журналистика Москва

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