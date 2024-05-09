Сотни журналистов собрались утром в пресс-центре перед началом парада Победы

«Мы находимся в пресс-центре, где собираются журналисты, чтобы отправиться на Красную площадь. Несколько сотен человек ждут посадки в автобусы, чтобы с нулевого ряда показать парад», - рассказал Дмитрий Степанищев.

Военная техника ранее уже выдвинулась из района Печатники в сторону Тверской улицы. Корреспондент 360.ru Михаил Ракицкий отметил, что высокий уровень подготовки боевых машин к мероприятию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что аномально холодная погода не повлияет на проведение парада Победы. Военные привыкли к любым условиям, а тем, кто за парадом будет следить с трибун, раздадут пледы, подчеркнул он.