Сотни журналистов собрались утром в пресс-центре перед началом парада Победы
Сотни аккредитованных журналистов с 05:00 собираются в пресс-центре перед парадом Победы в Москве. Об этом сообщили корреспонденты 360.ru Дмитрий Степанищев и Анастасия Букреева.
«Мы находимся в пресс-центре, где собираются журналисты, чтобы отправиться на Красную площадь. Несколько сотен человек ждут посадки в автобусы, чтобы с нулевого ряда показать парад», - рассказал Дмитрий Степанищев.
Военная техника ранее уже выдвинулась из района Печатники в сторону Тверской улицы. Корреспондент 360.ru Михаил Ракицкий отметил, что высокий уровень подготовки боевых машин к мероприятию.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что аномально холодная погода не повлияет на проведение парада Победы. Военные привыкли к любым условиям, а тем, кто за парадом будет следить с трибун, раздадут пледы, подчеркнул он.