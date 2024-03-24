Сотни жителей Лобни возложили цветы в память о погибших в Crocus City Hall

Одна из жительниц Лобни Елена Шестопалова рассказала «360», что следила за всеми новостями, касающимися теракта. Она выразила глубокие соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Пришли почтить память погибших ни за что людей. Это страшная трагедия. Я думаю, что в такие минуты нам надо быть вместе и поддерживать друг друга, чтобы такого в нашей стране больше никогда не повторялось. С первых же минут все, что там происходило, мы следили, переживали и выражаем глубокие соболезнования всем семьям погибших и скорейшего выздоровления тем, кто сейчас в больницах», - сказала она.

Другая жительница Лобни Лариса Мячина, пришедшая к мемориалу, призналась, что до сих пор сложно осознать произошедшее.

В России 24 марта объявили днем общенационального траура. По всей стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия. В регионах прошли акции в память о жертвах теракта. К стихийным мемориалам неравнодушные люди несут игрушки, цветы и свечи.