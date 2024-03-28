Сотни фонариков зажглись во время финальной песни «Пикника» в Петербурге

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Выступление музыкантов завершилось бурными овациями. Зрители скандировали «Спасибо!», аплодируя артистам.

Благотворительный концерт прошел в БКЗ «Октябрьский» при усиленных мерах безопасности. Свободных мест не было.

Как заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, музыканты, которые вышли на сцену, показали словом и делом, что террористам не запугать и не сломить россиян. Его слова привела в своем Telegram-канале пресс-служба.

«Наш город, переживший блокаду, атаки террористов, как никакой другой понимает всю боль потери родных и близких», - заявил он.

Перед началом выступления музыканты и зрители почтили минутой молчания память погибших. Все собранные средства направят в помощь пострадавшим и семьям жертв теракта.