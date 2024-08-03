03 августа 2024, 20:41

Состояние попавшего в больницу после СИЗО блогера Эдварда Била ухудшилось

РИА «Новости»
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Блогер Эдвард Бил продолжает находиться в одной из больниц Москвы, куда его доставили из спецприемника. Адвокат пранкера Хамзат Шаро в беседе с 360.ru заявил, что сейчас он находится в полусознательном состоянии, врачи продолжают бороться с инфекцией.

«У Эдварда все еще все плохо с ногой. Врачи борются с инфекцией. Сегодня присутствовал на перевязке. Когда разбинтовали ногу, предстала страшная картина. Состояние ноги намного хуже, чем было в первый день», - объяснил Шаро.

По словам адвоката, вчера у блогера температура была свыше 40, он чувствовал себя очень плохо. Сейчас Бил находится в полусознательном состоянии. Врачи пока не готовы дать какую-то итоговую информацию.

«Сейчас это все последствия серьезного перелома ноги, с которым Эдварда поместили в спецприемник, где нет условий для реабилитации. По сути, у него была открытая рана. Кость срослась не в полной мере из-за инфекции, которая возникла при нахождении в спецприемнике», - добавил собеседник 360.ru.

Пранкер Эдвард Бил получил открытый перелом ноги из-за падения с самоката. На днях состояние блогера резко ухудшилось , после чего его перевезли в больницу из спецприемника, где он отбывал срок за административное правонарушение. Пранкеру грозит ампутация левой ноги.

Больницы Врачи Блогеры Эдвард Бил
03 августа 2024, 13:56
Тигренка забрали у жителя Москвы. Документов на хищника у него не нашлось
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Мужчину с тигренком заметили в продуктовом магазине в Раменках. О случившемся очевидцы сразу сообщили в надзорные органы. При проверке оказалось, что никаких документов у «владельца» маленького хищника нет, сообщили в столичной прокуратуре.

Правоохранители остановили москвича, когда он в очередной раз куда-то перевозил тигренка. Документов, которые могли бы подтвердить законность владения животным, у него не оказалось.

«Тигр занесен в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», - напомнили в пресс-службе.

Как москвич приобрел детеныша тигра, теперь выясняет Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы.

Тигренка уже передали в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Сегодня в ведомстве уточнили, что он чувствует себя хорошо. Эксперты установили, что это самец.

Животные Москва
03 августа 2024, 00:31
Кинолог назвал признаки того, что собака счастлива и доверяет хозяину
РИА «Новости»
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил основные признаки того, что собака счастлива с хозяином. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».

Кинолог отметил, что собаки не могут рассказать хозяину, что им не нравится, но умеют подавать сигналы. Их нужно научиться правильно считывать.

«Когда собаке с вами комфортно, она доверяет и ориентируется на вас. Питомцу не нужно нервничать, потому что жизнь с хозяином предсказуема: есть четкие правила, график кормления и выгула, он знает какую реакцию ждать на то или иное действие», - объяснил Голубев.

Кинолог добавил, что в этом случае собака испытывает здоровую привязанность к владельцу, понимает его просьбы и четко выполняет команды, чтобы получить похвалу. Счастливая собака не испытывает рядом с человеком стресс, не переживает из-за хаотичных изменений его требований.

Ранее Голубев предупредил, что собакам нельзя во время прогулок пить воду из луж , так как она может подхватить инфекцию, в числе которых самая опасная - лептоспироз.

Собаки Россия Животные
02 августа 2024, 21:04
Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева
РИА «Новости»
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В Москве суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации приготовления убийства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Убийства Суд
02 августа 2024, 21:02
Появилось видео с сенатором Савельевым на скамье подсудимых
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Басманный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Савельева Дмитрия Владимировича», - указали в сообщении.

Суд уже закрыл процесс по избранию меры пресечения для сенатора, который лично присутствует на заседании.

Правоохранители задержали Дмитрия Савельева днем 2 августа. По версии СК, против сенатора возбудили дело по факту приготовления к убийству.

По предварительным данным, в августе 2023 года в Москве он поручил организовать убийство предпринимателя , пообещав вознаграждение. Найти киллера он попросил своего знакомого.

Уголовное дело Убийства Суд

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