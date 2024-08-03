Состояние попавшего в больницу после СИЗО блогера Эдварда Била ухудшилось

«У Эдварда все еще все плохо с ногой. Врачи борются с инфекцией. Сегодня присутствовал на перевязке. Когда разбинтовали ногу, предстала страшная картина. Состояние ноги намного хуже, чем было в первый день», - объяснил Шаро.

По словам адвоката, вчера у блогера температура была свыше 40, он чувствовал себя очень плохо. Сейчас Бил находится в полусознательном состоянии. Врачи пока не готовы дать какую-то итоговую информацию.

«Сейчас это все последствия серьезного перелома ноги, с которым Эдварда поместили в спецприемник, где нет условий для реабилитации. По сути, у него была открытая рана. Кость срослась не в полной мере из-за инфекции, которая возникла при нахождении в спецприемнике», - добавил собеседник 360.ru.

Пранкер Эдвард Бил получил открытый перелом ноги из-за падения с самоката. На днях состояние блогера резко ухудшилось , после чего его перевезли в больницу из спецприемника, где он отбывал срок за административное правонарушение. Пранкеру грозит ампутация левой ноги.