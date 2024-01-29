Санкт-Петербург накануне отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Никто не помнит, какую чудовищную роль в этом преступлении (блокаде Ленинграда - прим. ред.) сыграли финны - соседушки наши», - сказала журналистка.

Именно они перекрыли «горло» городу и миллионам оказавшихся там людей в годы Великой Отечественной войны. Симоньян также напомнила о намерении Адольфа Гитлера не оставить в живых ни одного человека и все разрушить. Эту идею поддержали финны-варвары, добавила журналистка.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. «Дорога жизни», по которой доставляли продовольствие в город, прошла по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но до ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне поучаствовали в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР , ставших жертвами нацистского геноцида.