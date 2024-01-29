29 января 2024, 00:04

«Соседушки наши». Симоньян напомнила о чудовищной роли Финляндии в блокаде Ленинграда

РИА «Новости»
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Финляндия сыграла чудовищную роль в блокаде Ленинграда. Об этом напомнила журналистка, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «России 1».

Санкт-Петербург накануне отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Никто не помнит, какую чудовищную роль в этом преступлении (блокаде Ленинграда - прим. ред.) сыграли финны - соседушки наши», - сказала журналистка.

Именно они перекрыли «горло» городу и миллионам оказавшихся там людей в годы Великой Отечественной войны. Симоньян также напомнила о намерении Адольфа Гитлера не оставить в живых ни одного человека и все разрушить. Эту идею поддержали финны-варвары, добавила журналистка.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. «Дорога жизни», по которой доставляли продовольствие в город, прошла по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но до ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне поучаствовали в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР , ставших жертвами нацистского геноцида.

Санкт-Петербург Финляндия Россия Блокада Ленинграда
28 января 2024, 23:26
Симоньян предложила вернуть ясли времен СССР
Unsplash
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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала вернуть ясли времен СССР для решения проблем с демографией. Свою идею она высказала на телеканале «Россия 1».

Журналистка напомнила, что в советские годы родители могли отдавать детей в ясли с двухнедельного возраста, тогда как в детсад малышей принимают с трех лет. В современном обществе не каждая женщина готова вычеркнуть из карьеры несколько лет, чтобы родить ребенка.

«Дорогие мужчины, принимающие решения в стране, законодатели и прочие. Если вы хотите, чтобы мы рожали <…> дайте женщинам ясли, дайте женщинам возможность родить и вернуться в свою обычную жизнь», - заявила Симоньян.

Он добавила, что государству следует задуматься над тем, чтобы мотивировать население не только решением материальных проблем, но и вопросов времени. Не у каждого родителя есть возможность нанять няню или оставить ребенка под присмотром родственников.

В сентябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что благодаря строительству детсадов в России на 99% обеспечили доступность дошкольного образования. Призвание РФ - оставаться примером по созданию условий детского образования.

Дети СССР Женщины Россия
28 января 2024, 19:53
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с «письмами от налоговой»
РИА «Новости»
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Мошенники начали рассылать письма под видом Федеральной налоговой службы о выявлении подозрительных транзакций. Об этом предупредила ФНС в Telegram-канале.

По данным ведомства, злоумышленники требуют кассовые чеки, накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи, товаросопроводительные бумаги и авансовые отчеты. В ФНС сообщили, что сотрудники не делают рассылку подобных писем и не совершают звонков с просьбой оплатить налоги онлайн.

Все сведения о налогах и способах их оплаты можно увидеть в своем личном кабинете. На почту приходят лишь автоматические уведомления, которые не содержат конфиденциальных данных.

Житель Москвы ранее стал жертвой мошенников. Мужчина потерял 15,4 миллиона рублей, «задекларировав» все накопления.

Налоги Мошенничество
28 января 2024, 19:17
ЦИК рассмотрит регистрацию Путина на выборы 29 января
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Центральная избирательная комиссия России 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента РФ. Об этом сказано в проекте повестки заседания, которое начнется в 11:00.

«О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», - указано в повестке на 29 января.

Ранее ЦИК проверил 60 тысяч подписных листов , переданных штабом кандидата в президенты Владимира Путина. В некоторых комиссия нашла несущественные ошибки.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин не стал участвовать от какой-либо партии , потому что решил быть самовыдвиженцем. В поддержку его кандидатуры начали собирать подписи партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду» и «Народный фронт».

Проголосовать на предстоящих президентских выборах россияне смогут несколькими способами : на участке, с помощью ДЭГ или приложения «Мобильный избиратель», а также на дому. Избирательные участки также откроются во всех странах , где есть дипломатические представительства и консульские учреждения.

ЦИК РФ Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
28 января 2024, 17:28
Путин и Лукашенко осмотрели самый большой хоккейный стадион в мире
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Президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко ознакомились с многофункциональным спортивно-концертным комплексом «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главы государств осмотрели стадион вместе с первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом, гендиректором хоккейного клуба СКА Дмитрием Константиновым, а также губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Комплекс ввели в эксплуатацию 3 ноября, его общая площадь насчитывает 182,3 тысячи квадратным метров. «СКА Арена» является самым большим хоккейным стадионом в мире.

Ранее Путин и Лукашенко в режиме видео-конференц-связи приняли участие в запуске НЗК станции «Восток» в Антарктиде. Российский лидер рассказал, что новый комплекс будет способствовать укреплению сотрудничества ученых и решению вопросов, связанных с изучением природы. После мероприятия Лукашенко предложил Путину посетить Антарктиду вместе с ним.

Санкт-Петербург Хоккей Александр Лукашенко Россия Владимир Путин

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