10 апреля 2024, 16:59

Соседи рассказали о настроении певца Кунгурова незадолго до гибели

Global Look Press
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Соседи покойного оперного певца Евгения Кунгурова рассказали о настроении артиста незадолго до гибели. Своими воспоминаниями о нем они поделились с телеканалом «Москва 24».

Одна из женщин рассказала, что незадолго до гибели артист выглядел подавленным. Ее сын даже разговаривал с Кунгуровым о каком-то выступлении, однако о причинах произошедшего ей ничего не известно.

«Я его недавно видела. Он был всегда очень грустный. Очень», - поделилась соседка.

Другой собеседник отметил, что Кунгуров был в нормальном состоянии и не был похож на человека с депрессией или компульсивным расстройством.

Еще одна женщина уточнила, что у певца все было хорошо в творческой деятельности, однако в личной жизни могли возникнуть трудности.

«В творчестве у него было все хорошо <…> Но видно что-то в личной жизни не сложилось, хотя карьера прошла очень хорошо», - рассказала она.

Тело Кунгурова обнаружили около его дома в центре Москвы. Перед этим он написал супруге Ирине о планах расстаться с жизнью и перестал выходить на связь. У певца были проблемы с психическим здоровьем, он наблюдался у доктора в частной клинике.

Соседи покойного оперного певца Евгения Кунгурова рассказали о настроении артиста незадолго до гибели. Своими воспоминаниями о нем они поделились с телеканалом « Москва 24 ».

Музыка Москва
10 апреля 2024, 17:03
Госдума поддержала законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект закона о борьбе с фиктивными браками мигрантов для легализации в России. Для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке мигрант должен состоять в браке два года, сообщило РИА «Новости».

Законопроект внесли в ГД в ноябре 2023 года. Его авторами в том числе стали Андрей Клишас и Виктор Водолацкий.

В пояснительной записке указали, что закон исключает использование фиктивных браков или фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранцами миграционного статуса в России.

Документ предлагает лишить иностранца РВП, если суд отменил усыновление или запись об установлении отцовства над российским ребенком аннулирована. Также это касается решения суда о признании брака недействительным.

Ранее в ЛДПР предложили лишать иностранцев ВНЖ за нарушения закона любой тяжести.

Мигранты Госдума РФ Россия Брак
10 апреля 2024, 16:16
Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России
РИА «Новости»
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Политика Центробанка подразумевает под собой шесть мер, направленных для борьбы с бедностью в России. Об этом во время выступления в Государственной думе заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, речь идет о программах финансовой грамотности, поддержке граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, борьбе с мошенничеством, усилении защиты от чрезмерной закредитованности и снижении инфляции.

«Политика Центрального банка может оказаться влияние на снижение неравенства и борьбу с бедностью. Прежде всего - снижение инфляции, которая является налогом на бедных и съедает их и так невысокие доходы», - сказала она.

Набиуллина напомнила, что в декабре Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволил гражданам с низкими доходами открывать социальные вклады в банке в пределах 50 тысяч рублей.

Ранее в ЦБ озвучили условие снижения ключевой ставки в России.

Доходы Россия Центробанк
10 апреля 2024, 15:39
Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы по заявлению Центрального банка России принял решение ликвидировать акционерное общество «QIWI Банк», которое в феврале лишилось лицензии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заседание суда.

«Суд решил ликвидировать АО „QIWI Банк“», - огласила резолютивную часть вердикта судья Светлана Ласкина.

Ликвидацией кредитной организации займется Агентство по страхованию вкладов.

Центробанк 21 февраля отозвал у QIWI Банка лицензию , после чего он потерял право проводить банковские операции. В этот же день все офисы банка по всей страны закрылись.

Главный офис работал в Северном Чертанове, а дополнительные - в Казани, Санкт-Петербурге и Москве. Также у банка было представительство в Таджикистане.

В марте QIWI Банк направил иски в суд к своим владельцам - АО «Киви», а также гонконгским компаниям Qiwi plc и Fusion Factor Fintech Limited.

Банки Суд Москва
10 апреля 2024, 15:17
Праздник разговения. Что принято делать в Ураза-байрам
РИА «Новости»
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Мусульмане 10 апреля отмечают религиозный праздник — Ураза-байрам. Президент России Владимир Путин отметил, что это событие олицетворяет стремление к нравственному совершенствованию и чистоте поступков и помыслов. Он поздравил всех мусульман с праздником. О том, что такое Ураза-байрам и как проводят этот день, «360» рассказал религиовед Александр Невеев.

Мусульмане 10 апреля отмечают религиозный праздник - Ураза-байрам. Президент России Владимир Путин отметил, что это событие олицетворяет стремление к нравственному совершенствованию и чистоте поступков и помыслов. Он поздравил всех мусульман с праздником. О том, что такое Ураза-байрам и как проводят этот день, «360» рассказал религиовед Александр Невеев.

Во вторник, 9 апреля, закончился Рамадан.

Мусульмане отмечают завершение священного месяца, прекращение поста специальным праздником, который и называется Ураза-байрам. Происходит выплата милостыни нуждающимся, разговение - праздничная трапеза. Как правило, на нее приглашают друзей, знакомых, могут даже немусульман позвать.

В мечетях, говоря православным языком, происходят праздничные службы, читаются особые молитвы. Мусульмане надевают лучшую одежду, радуются завершению поста и тому, что они совершили этот духовный подвиг.

Главный элемент Ураза-байрама - конечно, ритуальная трапеза, знаменующая завершение поста. Милостыней считается в том числе приглашение к угощению. Хотя в рамках традиций мусульман нашей страны и государств СНГ милостыня может осуществляться и в денежном эквиваленте.

Праздник Ураза-байрам - прекрасный повод сблизиться с мусульманами. Не просто, так сказать, за их счет покушать, а попытаться понять культуру, традиции, веру. Если в этот праздник мусульманин вас пригласит или чем-то угостит, не стоит к этому относиться с неприязнью. Надо это принять. Ведь Ураза-байрам - часть культуры многонационального русского народа, нашего достояния. Так что, конечно, православные люди не должны этот праздник отмечать, но относиться к мусульманам с интересом и уважением. Я считаю, это должно приветствоваться.

Далее - его прямая речь.

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