06 января 2024, 17:49

Сорвавший джек-пот новогодней лотереи россиянин не забрал выигрыш спустя пять дней

РИА «Новости»
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Поиски выигравшего один миллиард рублей обладателя купленного билета «Русского лото» в ТЦ Тюмени продолжаются пятый день после проведенного розыгрыша. На это указали в Telegram-канале организатора лотерей «Столото».

В надежде, что кто-то из покупателей билетов узнает себя, организаторы уточнили, что выигрышный билет находился в подарочном тубусе, который купили 7 декабря 2023 года в точке продаж «Столото» в тюменском торговом центре «Дарина».

Покупку победителю оформила продавец Марина Клюсова. Сама женщина заявила, что очень рада за победителя.

«Когда смотрела розыгрыш в эфире и услышала, что главный приз выиграл тюменец, сначала даже не поверила, но потом испытала чувства гордости и счастья за победителя», - подчеркнула она.

Новогодний розыгрыш «Русского лото» в прямом эфире 1 января показал телеканал НТВ. Джек-пот разыграли во втором туре, в котором выиграл один билет, купленный в Тюмени.

Организаторы лотереи напомнили, что обратиться за выигрышем победитель может в ближайшие три с половиной года. Но если этого не произойдет, деньги уйдут в государственный бюджет.

Лотереи Тюмень Россия Деньги
06 января 2024, 17:31
Тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» обнаружили в частном доме в Краснодаре
РИА «Новости»
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Руководитель интернет-группы ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова скончалась в возрасте 48 лет. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Россия. Кубань | Новости»

«Зоя Львовна в Москве работала в печатных изданиях и PR-структурах, корреспондентом на радиостанциях „Маяк“ и „Юность“. <…> Последний год возглавляла нашу интернет-редакцию», - отметили ее коллеги.

На Кубань Коновалова переехала в 2003 году, сначала работала корреспондентом, а затем редактором и ведущей «Вести.Кубань». Также журналистка вела эфиры на «Екатеринодаре», была руководителем новостной редакции на «Первом Радио».

Занимала должность главы дирекции информационного вещания «Кубань 24», а позже новостной отдел портала «Юга. Ру». Работала главным редактором «Живой Кубани».

У Коноваловой остались сын и 15-летняя дочь. Коллеги выразили соболезнования всем родным и близким журналистки.

По данным «РБК-Кубань» , тело Коноваловой обнаружили в частном доме на Офицерской улице в Краснодаре. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление.

Краснодар Журналистика
06 января 2024, 14:23
Рыбаков Магадана предупредили об опасности выхода на лед в бухте Гертнера
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На льду в бухте Гертнера Охотского моря, которая считается популярным местом для рыбалки, появились «живые» трещины. Сотрудники МЧС, спасатели мэрии и областного Пожарно-спасательного центра провели рейд, чтобы предупредить рыбаков об опасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Магаданской области.

В МЧС уточнили, что самая большая трещина шириной в полтора метра пролегает от Черного ключа до острова Монах на расстоянии четыре километра от берега. Спасатели напомнили рыбакам об опасности нахождения на льду. Местным жителям рекомендуют воздержаться от рыбалки.

В разных регионах России сотрудники МЧС спасают рыбаков, провалившихся под лед. В середине декабря такой случай произошел в Волоколамске , в начале прошлого месяца - в столичном районе Строгино.

МЧС РФ Рыбалка
06 января 2024, 13:54
Стало известно имя умершего в Москве внука Хрущева
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Умершим внуком первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в Москве оказался 69-летний Алексей Аджубей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, тело 69-летнего Аджубея обнаружили в его квартире на Тверской улице.

Незадолго до смерти пенсионер связался со своим другом и сообщил ему об ухудшении своего состояния. На тот момент он сильно хрипел и говорил с большим трудом.

Прибывшие на место оперативные службы обнаружили тело Анджубея. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза.

Алексей Алексеевич Аджубей является сыном дочери Никиты Хрущева Рады и известного советского журналиста Алексея Аджубея.

У Никиты Хрущева было пять внуков. Помимо Алексея, Рада также родила сыновей Ивана и Никиту. Также по линии сына Хрущева Сергея есть двое внуков, они получили имена в честь отца и деда.

Москва
06 января 2024, 09:15
Застрявшего на колокольне кота спасли в Подмосковье
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Жители села Куплиям городского округа Егорьевск Московской области спасли кота, который забрался на высокую колокольню храма Воскресения Словущего. Об этом стало известно «360».

На опубликованных кадрах видно, как изголодавшееся животное сидит в автомобиле и жадно уплетает корм. Его спустил на землю один мужчина, который приехал из Коломны.

О застрявшем на колокольне коте стало известно в пятницу, 5 января. Животное забралось на высоту и не смогло спуститься обратно. Кот провел на морозе более 12 часов.

Жители рассказывали, что обращались в местное отделение МЧС, но спасатели ответили, что альпинистов и автовышки у них нет. В чате, где обсуждали судьбу кота, многие женщины вызывались залезть на колокольню самостоятельно.

Ранее в Красноярске спасли кота, который месяц провел в запертой квартире без воды и еды.

Коты Животные Егорьевск

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