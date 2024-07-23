Соратницу Навального в Москве оштрафовали за нарушение правил для иноагентов

Ее признали виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП России «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Певчих* не предоставила сведения о себе в уполномоченный орган. За это иноагенту грозил штраф до 50 тысяч рублей. Зеленоградский районный суд назначил минимально возможную сумму - 30 тысяч рублей.

Певчих* известна как глава «Фонда борьбы с коррупцией»** и соратница покойного Алексея Навального. Она сопровождала Юлию Навальную, внесенную в список террористов и экстремистов, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В начале года журналистку объявили в розыск , заочно арестовав за фейки об армии и призывы к участию в экстремистском сообществе.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Экстремистская организация, запрещена в России.