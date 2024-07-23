23 июля 2024, 11:35

Соратницу Навального в Москве оштрафовали за нарушение правил для иноагентов

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Журналистку Марию Певчих* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Ее признали виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП России «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Певчих* не предоставила сведения о себе в уполномоченный орган. За это иноагенту грозил штраф до 50 тысяч рублей. Зеленоградский районный суд назначил минимально возможную сумму - 30 тысяч рублей.

Певчих* известна как глава «Фонда борьбы с коррупцией»** и соратница покойного Алексея Навального. Она сопровождала Юлию Навальную, внесенную в список террористов и экстремистов, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В начале года журналистку объявили в розыск , заочно арестовав за фейки об армии и призывы к участию в экстремистском сообществе.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Экстремистская организация, запрещена в России.

Штрафы Суд Иноагенты Мария Певчих
23 июля 2024, 11:31
Дилеры озвучили неутешительный прогноз для российского авторынка
Global Look Press
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На российском авторынке сейчас фиксируется оживление, но в ближайшее время его ожидает падение. Об этом сообщила «Газета.ru».

Эксперты отметили, что спрос на автомобили в России пока сохраняется. По мнению представителя ассоциации «Российские автомобильные дилеры», граждане стремятся купить машины до того, как ситуация на рынке осложнится еще больше.

По мнению специалистов, на спрос сильно повлияют растущие ставки по кредитам, утильсбор и ужесточение правил ввоза зарубежных авто. В аналитическом агентстве «Автостат» рассказали, что к декабрю рынок достигнет планки в 1,5 миллиона реализованных новых машин.

Ранее руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко заявил, что россияне могут найти на вторичном авторынке хорошие машины стоимостью до 1,7 миллиона рублей. В качестве примера он привел объявления о продаже Hyundai Solaris с 1.6-литровым двигателем и кроссовера Nissan X-Trail 2011 года выпуска.

Россия Машины Экономика
23 июля 2024, 09:54
Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах в карьерах
Unsplash
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Специалисты цементного завода «Новоросцемент» проведут взрывные работы в карьерах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Жителей предупредили, что работы будут проводиться с 12:00 по 16:00 по московскому времени в карьерах цементного завода «Пролетарий». В этот период в Новороссийске могут прогреметь взрывы.

В апреле трое горняков погибли во время плановых взрывных работ в шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске в Свердловской области. Обрушение произошло из-за нарушений правил безопасности.

Ранее мощный взрыв прогремел в Выборге и напугал местных жителей. Очевидцы засняли столб дыма в лесу рядом с городом.

МЧС по Ленинградской области прокомментировало ситуацию и отметило, что взрыв раздался из-за ведущихся плановых работ в карьере. По данным ведомства, специалисты добывали гранитную крошку. Спасатели и пожарные не привлекались, подтвердили в пресс-службе МЧС.

Строительство Взрывы Россия
23 июля 2024, 09:34
Многодетным призвали разрешить бесплатно ездить по платным трассам
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В России предложили предоставить многодетным семьям возможность бесплатного проезда по платным трассам. Соответствующее обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина направила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, сообщило РИА «Новости».

«Комитет просит <…> рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», - указала она.

Также Останина предложила рассмотреть отмену туристического налога для многодетных родителей. В документе отметили, что в комитет Госдумы по защите семьи поступают просьбы о расширении перечня федеральных мер соцподдержки семей, имеющих трех и более детей.

Недавно Мишустин рассказал о национальном проекте «Семья». По его словам, в его рамках особое внимание уделят многодетным россиянам.

Дети Семья Налоги Михаил Мишустин
23 июля 2024, 05:05
Врач рассказала об опасности творога, о которой все молчат
Freepik
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Употребление слишком большого количества творога может привести к перевозбуждению нервной системы. Об этом сообщила доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, частое употребление обезжиренного творога может нарушить обмен витаминов в организме. Также злоупотребление этим продуктом способствует накоплению мочевой кислоты, соли которой откладываются в суставных сумках и хрящах. Еще заядлые любители творога могут столкнуться с ожирением, потому что большое количество белков организм использует для синтеза жиров.

Волокитина объяснила, что к этому продукту нужно осторожнее относиться тем, кто страдает от болезней почек и печени.

Ранее врач-гастроэнтеролог Мария Колесникова заявила, что тяга к сладкому может говорить о дефиците каких-либо витаминов в организме. Она отметила, что в нормальном состоянии человек не испытывает постоянную тягу к определенным продуктам.

Болезни Врачи Продукты

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