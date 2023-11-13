«Соответствует обычному периоду». Депздрав оценил эпидобстановку по COVID-19 в Москве

В СМИ появилась информация о том, что более 20 машин скорой помощи встали в пробке в очереди у инфекционной больницы № 1 на Волоколамском шоссе в Москве. Якобы у всех пациентов заподозрили пневмонию и COVID-19.

Депздрав столицы объяснил, что скопление автомобилей вызвано спецификой работы медицинского учреждения.

«Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний», - заявили в ведомстве.

Там также добавили, что в Москве достаточно коек для приема пациентов с инфекционными болезнями.

Эпидемиолог Вадим Покровский ранее перечислил самые опасные штаммы коронавируса. По его словам, наибольшим уровнем летальности отметились первые мутации вируса. Последующие его формы не оказывали столь тяжелого влияния на людей, отметил специалист.