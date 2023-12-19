Сообщество поддержки российской «Википедии» прекратит работу

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«Мы приняли решение, что невозможно продолжать работу в таких условиях. Организацию закроем. Все займет несколько месяцев, начнем заниматься формальностями по ликвидации», - сказал он.

Козловский отметил, что недавно его якобы вызвали в деканат психологии МГУ и сообщили, что в ближайшую пятницу он пополнит список иностранных агентов Минюста.

«Предложили покинуть МГУ по собственному желанию, что я и сделал», - добавил исполнительный директор «Викимедии.ру».

При этом в пресс-службе факультета опровергли факт такой беседы и подчеркнули, что Козловский уволился по собственному желанию.

Ранее сайт «Википедия» неоднократно штрафовали за неудаление фейков о специальной операции на Украине, писал RT.