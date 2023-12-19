Сообщество поддержки российской «Википедии» прекратит работу
Оказывающая поддержку русскоязычной «Википедии» компания «Викимедия.ру» прекратит свою работу. Об этом РБК сообщил исполнительный директор организации Станислав Козловский.
«Мы приняли решение, что невозможно продолжать работу в таких условиях. Организацию закроем. Все займет несколько месяцев, начнем заниматься формальностями по ликвидации», - сказал он.
Козловский отметил, что недавно его якобы вызвали в деканат психологии МГУ и сообщили, что в ближайшую пятницу он пополнит список иностранных агентов Минюста.
«Предложили покинуть МГУ по собственному желанию, что я и сделал», - добавил исполнительный директор «Викимедии.ру».
При этом в пресс-службе факультета опровергли факт такой беседы и подчеркнули, что Козловский уволился по собственному желанию.
Ранее сайт «Википедия» неоднократно штрафовали за неудаление фейков о специальной операции на Украине, писал RT.