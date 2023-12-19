19 декабря 2023, 18:02

Сообщество поддержки российской «Википедии» прекратит работу

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Оказывающая поддержку русскоязычной «Википедии» компания «Викимедия.ру» прекратит свою работу. Об этом РБК сообщил исполнительный директор организации Станислав Козловский.

«Мы приняли решение, что невозможно продолжать работу в таких условиях. Организацию закроем. Все займет несколько месяцев, начнем заниматься формальностями по ликвидации», - сказал он.

Козловский отметил, что недавно его якобы вызвали в деканат психологии МГУ и сообщили, что в ближайшую пятницу он пополнит список иностранных агентов Минюста.

«Предложили покинуть МГУ по собственному желанию, что я и сделал», - добавил исполнительный директор «Викимедии.ру».

При этом в пресс-службе факультета опровергли факт такой беседы и подчеркнули, что Козловский уволился по собственному желанию.

Ранее сайт «Википедия» неоднократно штрафовали за неудаление фейков о специальной операции на Украине, писал RT.

Россия
19 декабря 2023, 18:41
Россия предоставила убежище многодетной семье из Германии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Семья Хардер, прибывшая в Россию из Германии, получила временное убежище в Калужской области. Об этом сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел Ирину Волк.

Супруги Хардер и их шестеро детей прибыли в Калужскую область в ноябре. Они опасались, что ювенальная полиция Германии отберет их несовершеннолетних детей.

Немецкая семья запросила временное убежище в региональном подразделении МВД по вопросам миграции. Полицейские быстро рассмотрели заявку иностранцев и разрешили им остаться в стране.

Вскоре супругам Хардер и их старшим детям - Симону и Рут - выдали свидетельства о предоставлении временного убежища. Этот статус наделяет иностранных граждан теми же правами, что и беженцев, за исключением получения единовременного пособия. Семья Хардер выразила надежду, что в будущем они смогут получить гражданство России.

Ранее сотни жителей города Запорожья, который находится под контролем Киева, обратились за помощью в переезде в Россию.

Германия МВД РФ Россия
19 декабря 2023, 18:40
Украину уличили в переброске дополнительных диверсантов в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Спецслужбы Украины увеличили переброску в Россию своих агентов и диверсантов для проведения мероприятий по дестабилизации обстановки. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в комментарии Первому каналу.

Он подчеркнул, что проникающие в Россию украинские агенты вербуют своих сторонников. Их личности оперативно устанавливают и нейтрализуют сотрудники ФСБ.

«Киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу - засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред в тылу», - заявил Бортников.

Глава ФСБ добавил, что российские спецслужбы проводят необходимое количество мероприятий для выявления засланных агентов, а также завербованных ими людей. Он добавил, что многие дела остаются закрытыми от публики, но в свое время их сделают достоянием общественности.

В минувший понедельник, 18 декабря, пресс-служба ФСБ сообщила о задержании украинского диверсанта в Ижевске. В ведомстве уточнили, что вражеский агент готовил покушение на руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии.

Силовики уточнили, что речь идет о завербованном украинскими спецслужбами россиянине. По заданию кураторов он изготовил самодельную бомбу с целью убить руководителя одного из оборонных заводов.

СБУ ФСБ Россия Украина
19 декабря 2023, 18:22
Единую норму для детских новогодних подарков разработает Роспотребнадзор
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Детские новогодние подарки должны быть не только вкусными, но и приносить пользу. Об этом в беседе с «360» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, выступивший с инициативой привести содержание новогодних подарков для детей к единому стандарту.

Он пояснил, что в последнее время участились случаи детской аллергии, а также непереносимости глютена и лактозы. Поэтому нужно, чтобы ничего вредного для ребенка в подарочных наборах не оказалось.

«Подарки должны быть не только вкусные, не только радостные, но еще и здоровые. Поэтому мы попросили Роспотребнадзор разработать такие стандарты для наборов, чтобы они детям несли и радость и здоровье», - заявил Гусев.

Депутат добавил, что в свете сложной экономической ситуации, все подарки российские дети должны получить за счет государственного бюджета и раздавать в школах и детских садах.

«Просто родителям нужно выполнить желание ребенка из письма Деду Морозу, а тут еще нужно скидываться на подарок в школе, а если ребенок еще и в секцию ходит, то еще и там. Поэтому мы предложили выдавать подарки за счет бюджета», - добавил Гусев.

Он подчеркнул, что вместе соавторами инициативы передал идею в правительство. Пока она находится на рассмотрении.

Дети Госдума РФ Новый год
19 декабря 2023, 18:17
Стала известна дата премьеры финальной серии «Слова пацана»
Читайте нас в: Google Новости
Финальная серия резонансного сериала «Слово пацана» выйдет на экраны в четверг, 21 декабря. Об этом в социальной сети Instagram* сообщил режиссер проекта Жора Крыжовников.

«В этот четверг будет восьмая серия! 21.12.2023», - написал он.

Изначально Крыжовников сообщал, что премьеру финальной восьмой серии сериала отложат. По его словам, эта ситуация оказалась связана с необходимостью доработать материал.

Сценарист сериала Андрей Золотарев признавался «360», что в команде с ужасом отнеслись к информации об утечке финальных серий в Сеть, однако решение о пересъемке финала приняли задолго до этого.

Также он объяснял, что завирусившееся после старта сериала слово «чушпан» является обозначением людей, которых можно «доить».

Депутат Наталья Орлова отмечала, что проверка Роскомнадзора не выявила нарушений законодательства России в сериале «Слово пацана».

*Соцсеть Instagram принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta и запрещена.

Сериалы Россия

Новости по теме