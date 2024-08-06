Сообщения о намеренном замедлении YouTube в России опровергли

Он прокомментировал сообщения о том, что замедление YouTube якобы может повлиять на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России. По его словам, такой угрозы нет, так как страна не блокировала сервис.

«Угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие - ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам», - пояснил Горелкин.

Парламентарий предложил Google официально вернуться в Россию, выплатить штрафы и возобновить обслуживание своего оборудования. В таком случае YouTube снова начнет работать стабильно, заключил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что видеохостинг неоднократно нарушал российское законодательство, сообщил RT.

В Google прокомментировали новости о замедлении работы сайта. Представители компании рассказали, что проблемы не связаны с техническими неполадками.