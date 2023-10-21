Соловьев уволил ведущего своего канала Сатановского за слова о Захаровой

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«Я хотел бы принести извинения министерству иностранных дел РФ, уполномоченным послам, господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», - написал он.

На днях Сатановский оскорбил дипломатов во время общения с израильским журналистом о ситуации на Ближнем Востоке. Соловьев подчеркнул, что уволил Евгения Яновича после случившегося.

Тем временем в Telegram-канале Министерства иностранных дел России разместили публикацию о том, что Соловьеву не за что извиняться, но то, что он взял на себя вину другого человека, «еще раз свидетельствует о его человеческих качествах».

Ранее первое уголовное дело по факту подготовки убийства журналиста Владимира Соловьева дошло до московского суда. Всего обвиняемому вменили преступления по шести статьям УК.