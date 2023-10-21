Соловьев уволил ведущего своего канала Сатановского за слова о Захаровой
Российский телеведущий Владимир Соловьев извинился за слова сотрудника канала «Соловьев LIVE» востоковеда Евгения Сатановского о замглавы МИД Михаиле Богданове и официальном представителе министерства Марии Захаровой. Сатановский уволен с канала, сообщил журналист в Telegram.
«Я хотел бы принести извинения министерству иностранных дел РФ, уполномоченным послам, господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», - написал он.
На днях Сатановский оскорбил дипломатов во время общения с израильским журналистом о ситуации на Ближнем Востоке. Соловьев подчеркнул, что уволил Евгения Яновича после случившегося.
Тем временем в Telegram-канале Министерства иностранных дел России разместили публикацию о том, что Соловьеву не за что извиняться, но то, что он взял на себя вину другого человека, «еще раз свидетельствует о его человеческих качествах».
Ранее первое уголовное дело по факту подготовки убийства журналиста Владимира Соловьева дошло до московского суда. Всего обвиняемому вменили преступления по шести статьям УК.