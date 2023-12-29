«Солнечный пес». Умер единственный в России корги-полицейский

Пес скончался 28 декабря. В январе ему исполнилось бы 12 лет. Рыжий был единственным корги, который выиграл чемпионат России по мини-ОКД.

«Вот и закончилась еще одна моя история. Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес», - написала Чумарова.

Она отметила, что питомец был безгранично преданным, талантливым и отважным. Именно корги помог кинологу научиться понимать маленьких собак. Женщина добавила, что Рыжий останется бессмертным директором всей стаи.

Корги Рыжий служил в нижегородской транспортной полиции. Он ушел на заслуженный отдых в июне 2020 года. Полицейские вели от его имени страницу в Instagram*.

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