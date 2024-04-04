Солиста «Порнофильмов» обвинили в дискредитации армии

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«Мимо ушей можно пропустить многое, но никому не позволим дискредитировать нашу армию. Спросим за каждое слово. Музыканту Владимиру Котлярову* приготовиться», - написал он.

Артист позволил себе негативные высказывания в адрес российских военных на видеохостинге YouTube.

В ответе ГУ МВД Москвы сказано, что лингвистическое исследование показало в действиях Котлярова* признаки административного правонарушения по статье о дискредитации ВС РФ. За это артиста могут оштрафовать на 50 тысяч рублей.

Материалы проверки направили в Тверскую прокуратуру Москвы, чтобы принять окончательное решение.

Котлярова* внесли в список иноагентов осенью прошлого года. По версии Минюста, артист публично поддерживает Украину и способствует формированию антироссийских взглядов, нелестно высказываясь о россиянах.

* Признан в России иностранным агентом.