04 апреля 2024, 14:20

Солиста «Порнофильмов» обвинили в дискредитации армии

Freepik
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Полиция нашла признаки дискредитации Вооруженных сил России в словах солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*. Депутат Госдумы Андрей Альшевский в своем Telegram-канале разместил ответ московского главка МВД на свое требование проверить артиста.

«Мимо ушей можно пропустить многое, но никому не позволим дискредитировать нашу армию. Спросим за каждое слово. Музыканту Владимиру Котлярову* приготовиться», - написал он.

Артист позволил себе негативные высказывания в адрес российских военных на видеохостинге YouTube.

В ответе ГУ МВД Москвы сказано, что лингвистическое исследование показало в действиях Котлярова* признаки административного правонарушения по статье о дискредитации ВС РФ. За это артиста могут оштрафовать на 50 тысяч рублей.

Материалы проверки направили в Тверскую прокуратуру Москвы, чтобы принять окончательное решение.

Котлярова* внесли в список иноагентов осенью прошлого года. По версии Минюста, артист публично поддерживает Украину и способствует формированию антироссийских взглядов, нелестно высказываясь о россиянах.

* Признан в России иностранным агентом.

Военные Армия Иноагенты
04 апреля 2024, 15:19
Имущество всех предприятий «Макфы» арестовали
РИА «Новости»
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Судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Сотрудников предприятия предупредили об уголовной ответственности и вручили обязательства о явке в прокуратуру, сообщил ТАСС адвокат по делу Игорь Трунов.

«Крупнейшее производство макарон заблокировано и к настоящему времени под угрозой остановки, а приставы даже по квартирам сотрудников всех этих предприятий прошли с предупреждением об уголовной ответственности, если что сдвинется с места или будет продано», - рассказал Трунов.

В рамках иска суд арестовал все активы «Макфы» и еще шести компаний, две их которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах. Представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов назвал исковые требования прокуратуры «правовым фэнтези» , а наложение ареста на 100 триллионов рублей «творчеством судебного пристава».

Адвокат Игорь Трунов рассказал РИА «Новости» , что компании запретили транзакции с зарубежными контрагентами. Риск в том, что «Макфа» работает на западном оборудовании.

Ранее Генпрокуратура решила обратить акции «Макфы» в доход государства. Иск приняли к производству и рассмотрят 9 апреля.

Уголовное дело Суд Адвокаты Аресты
04 апреля 2024, 13:12
«Кинопоиску» вручили протокол за пропаганду ЛГБТ
РИА «Новости»
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На онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» составили протокол по делу о ЛГБТ*-пропаганде. В Таганский суд Москвы поступили соответствующие материалы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, как правило, стриминговые платформы попадают под иную статью - о демонстрации среди несовершеннолетних материалов, в которых показаны нетрадиционные отношения. Такие протоколы вручают киносервисам зачастую из-за фильмов с неправильной маркировкой возраста.

Летом прошлого года «Кинопоиск» уже подвергался наказанию за нарушение закона. В июле Замоскворецкий районный суд Москвы назначил онлайн-кинотеатру штраф в размере миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Сервис поставил на несколько фильмов маркировку «16 » вместо «18 ».

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено.

Кино ЛГБТ
04 апреля 2024, 11:05
«Яндекс» объяснил пугающий ответ «Алисы» на вопрос о Маше из мультика
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Умная колонка «Алиса» некорректно ответила на вопрос про героиню мультфильма «Маша и медведь», но сейчас она так больше не отвечает. В пресс-службе «Яндекс» объяснили «360», что алгоритмы гаджета иногда собирают сведения с других ресурсов.

«Для части вопросов, на которые „Алиса“ не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников. Ответ про героиню мультфильма „Маша и Медведь“ Алиса зачитала с сайта с фанфиками, о чем она сообщила в своем ответе», - заявил представитель «Яндекса».

Во время выступления перед депутатами Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина показала видео, на котором устройство отвечает на вопрос, почему Маша из мультфильма живет в лесу одна.

«Алиса» рассказала теорию о том, что Маша - призрак убитой девочки. По этой причине она живет без родителей и не растет, а также ее видят только животные. Более того, из ответа «Алисы» можно узнать, что Машу убил медведь, именно поэтому она его мучает.

Митянина выразила беспокойство после такого ответа. Она считает, что из-за таких объяснений последствия для детей могут быть непредсказуемыми.

Дети Яндекс Мультфильм Маша и медведь Технологии
04 апреля 2024, 07:45
«Прогнозировать можно на десятилетия». Санкции против России быстро не отменят
Global Look Press
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Антироссийские санкции быстро не отменят, даже если удастся достичь каких-то политических соглашений — они могут сохраняться десятилетиями. При этом страна уже адаптировалась к ним. Об этом РИА «Новости» заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Антироссийские санкции быстро не отменят, даже если удастся достичь каких-то политических соглашений - они могут сохраняться десятилетиями. При этом страна уже адаптировалась к ним. Об этом РИА «Новости» заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Он напомнил, что Иран живет под санкциями США 45 лет. За это время они то усиливались, то сокращались, однако не отменялись.

«Исходя из этого, предположу, что антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперед», - сделал вывод Тимофеев.

Гендиректор РСМД констатировал, что Россия довольно быстро приспособилась к давлению, перестроила логистику торгово-экономических отношений и выстояла. По его мнению, во многом это произошло благодаря тому, что в стране в последние более чем 30 лет создалась рыночная экономика - она способна оперативно реагировать на вызовы. Советская экономика рухнула бы под санкциями, уверен Иван Тимофеев.

Накануне, 3 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам ежегодного отчета правительства перед Госдумой также отметил, что Россия успешно справилась с беспрецедентным санкционным давлением.

Международные отношения Санкции Россия Запад Экономика

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