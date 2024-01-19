Сокращенный учебный день объявили в школах Севастополя 19 января

Читайте нас в:

«В связи с временной остановкой гидроузлов и неблагоприятными погодными детей сегодня отпустят из школ раньше», - пояснил он.

Отдельно Развожаев обратил внимание, что детские сады в Севастополе будут работать в прежнем режиме.

Ранее губернатор сообщил об отключении 18-й подстанции из-за подтопления. Из-за этого ориентировочно до 18:00 19 января без света остались жители Хмельницкого, Сахарной Головки, Терновки, Черноречья и Родного.

«Из-за того, что грязная вода поступает на третий гидроузел, принято решение о временной остановке (ориентировочно на пять-шесть часов) гидроузлов городских», - указал он.

За это время, по словам главы Севастополя, специалисты подадут необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек, и водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18:00.

Он также попросил запастись водой для санитарных нужд, предупредив, что подачу воды с гидроузлов остановят в 12:30.