Соцсети по требованию РКН удалили 6,7 тыс. террористических материалов в 2024 году

«[Соцсети удалили] контент экстремистского и террористического характера - 6,7 тысячи», - подчеркнули в РКН.

Всего с начала года администраторы соцсетей удалили около 26 тысяч особо опасных материалов. В том числе 17,2 тысячи контента про наркотики, 1,1 тысячи суицидального и 0,9 тысячи с детской порнографией.

В прошлом году по требованию Роскомнадзора социальные сети удалили 112,2 тысячи опасных материалов.

После теракта в «Крокус Сити Холле» РКН ужесточил проверки Telegram-каналов, которые распространяют фейки и призывы к экстремистской деятельности. По данным Роскомнадзора, авторы таких сообщений выполняют задачу по запугиванию населения. Поэтому подобные Telegram-каналы оперативно блокируются, уточнили в ведомстве.