Соцсеть Likee разыграет повышенный трафик за секреты зимних развлечений

Россиян предупредили, что рабочий день в субботу, 28 декабря, сокращенным не будет. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«28 декабря - не сокращенный рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году», - констатировал парламентарий.

При этом Нилов добавил, что работодателям стоит отнестись к сотрудникам с пониманием. Если есть возможность предоставить им дополнительный отдых, то закон это не запрещает.

Согласно производственному календарю на 2024 год, россияне будут работать с 23 по 29 декабря - шесть дней. При этом они смогут отдохнуть 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января.

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