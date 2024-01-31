Социологи составили портрет богатейших россиян

Авторы изучили биографии 379 бизнесменов, которые хотя бы раз попадали в российский список Forbes с 2004 по 2021 год.

Социологи пришло к выводу, что рейтинг богатейших миллиардеров страны мало обновляется. Доля новых богатых людей за последние годы достигает только 3%, уточнили исследователи. Из-за этого растет и средний возраст российских миллиардеров. Он поднялся с 50 лет в 2011 году до 58 в 2021-м.

Около 90% богатейших россиян имеют высшее образование. При этом каждый четвертый из них обладает несколькими дипломами или ученой степенью. Зачастую будущие миллиардеры выбирают для обучения естественно-научное направление в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, при этом треть из них родом не из этих городов.

Богатые россияне предпочитают отдавать детей на обучение за рубеж. В 2011 году таких было 64%, а в 2021-м - 69%.

Женщины пополняют списки миллиардеров крайне медленно. В 2011 году в рейтинге из 200 человек находилась только одна женщина. В 2021 году их стало семь. Авторы исследования подчеркнули, что гендерный дисбаланс сохраняется и является отличительной особенностью группы. Однако в последние годы «золотые двери» для женщин приоткрылись, резюмировали социологи.