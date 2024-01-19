Социолога Григория Юдина внесли в список иноагентов

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Также в список попали еще три человека и две организации. Среди них - политик и экоактивист Евгения Чирикова*, журналистка Лола Тагаева* и политик Владислав Живица*.

По данным Минюста, некоммерческое партнерство «Институт развития прессы - Сибирь» убрали из списка в связи с его ликвидацией.

Ранее иноагентом признали писателя Бориса Акунина *. Вместе с ним в реестр занесли журналиста Александра Минкина* и создателя Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина*.

В 2023 году Следственный комитет России завел уголовное дело против мультипликатора Олега Куваева* за видеоролик с Масяней в поддержку Вооруженных сил Украины.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.