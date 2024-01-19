19 января 2024, 22:21

Социолога Григория Юдина внесли в список иноагентов

РИА «Новости»
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Министерство юстиции России пополнило список иноагнетов физическими и юридическими лицами. В реестре оказались социолог Григорий Юдин* и блогер Владислав Олейник*.

Также в список попали еще три человека и две организации. Среди них - политик и экоактивист Евгения Чирикова*, журналистка Лола Тагаева* и политик Владислав Живица*.

По данным Минюста, некоммерческое партнерство «Институт развития прессы - Сибирь» убрали из списка в связи с его ликвидацией.

Ранее иноагентом признали писателя Бориса Акунина *. Вместе с ним в реестр занесли журналиста Александра Минкина* и создателя Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина*.

В 2023 году Следственный комитет России завел уголовное дело против мультипликатора Олега Куваева* за видеоролик с Масяней в поддержку Вооруженных сил Украины.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Блогеры Россия Иноагенты
19 января 2024, 22:46
Цифровой профиль мигрантов создадут в России
РИА «Новости»
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Мигрантам, приезжающим в Россию, создадут цифровые профили. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на правительственный план реализации в 2024–2025 годах концепции миграционной политики России.

Документ предполагает сбор биометрических персональных данных и создание цифрового профиля иностранных граждан. Это должно упростить мигрантам получение подтверждение личности.

Кроме того, мигрантам могут усилить меры ответственности за нарушение российских законов. Такие поправки должны предложить силовые ведомства до 20 марта. В том числе, рассматривается мера по заморозке активов иностранцев, причастных террористической деятельности. Эти меры разработает Росфинмониторинг.

Ранее стало известно, что в России введут обязательный консульский учет соотечественников за границей. Власти хотят к июню 2025 года определить понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации» и конкретизировать статус этих людей.

Мигрантам, приезжающим в Россию, создадут цифровые профили. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на правительственный план реализации в 2024–2025 годах концепции миграционной политики России.

Мигранты Законы Россия
19 января 2024, 21:32
Девочка-подросток забеременела от 13-летнего «супруга» в Ленобласти
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В Ленинградской области 14-летняя девочка ждет ребенка от 13-летнего мальчика. Юную мать на 31 неделе беременности госпитализировали с угрозой преждевременных родов. Об этом сообщило издание «КП-Санкт-Петербург».

По данным издания, девочка попала в больницу Всеволжска со схватками. Но врачам удалось стабилизировать состояние будущей мамы.

Отцом ребенка стал 13-летний мальчик. По цыганским обычаям он считается мужем девочки, хотя официально они не расписаны. Зачатие произошло приблизительно в мае 2023 года.

В апреле 2022 года 10-летняя школьница из Красноярска забеременела от 14-летнего подростка. Врачи обнаружили беременность на шестом месяце, когда девочка начала жаловаться на боли в животе. Отцом ребенка стал 14-летний мальчик, с которым она училась в одной школе. По словам подростка, они с девочкой «решили попробовать». Хотя родители школьницы не стали писать заявление на парня, полиция завела против него уголовное дело об изнасиловании.

Дети Школы Беременность Больницы Врачи Полиция
19 января 2024, 20:14
Благотворительная акция «Добрая елка» в Москве продлится до 29 февраля
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Благотворительная акция «Добрая елка» продлится в Москве до 29 февраля. Благодаря проекту горожане исполняют заветные мечты юных подопечных некоммерческих организаций. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что с момента начала акции жители столицы стали добрыми помощниками для 1250 детей. Мечты у всех самые разные: от коньков до экскурсии по закулисью цирка.

«Кому-то из ребят подарок поможет поддерживать здоровье, кто-то освоит новый вид спорта, а кто-то поедет в долгожданное путешествие. Новогодняя акция продолжается до конца зимы», - добавила она.

На сайте проекта можно прочитать подробнее о каждом ребенке и оставить заявку на исполнение желания. Стоимость подарков не превышает 10 тысяч рублей. Заменить подарок денежным переводом нельзя, ведь ценность акции - поделиться теплом и вручить подарок лично.

Ранее новогодние ели и часть декораций начали демонтировать в Москве.

Благотворительность Дети Общественные акции Москва
19 января 2024, 20:07
Новый выпуск «Большой викторины» стартовал в Москве
РИА «Новости»
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Второй выпуск нового сезона «Большая викторина» открыли в рамках проекта «Активный гражданин». Жителям столицы предстоит ответить на восемь вопросов об истории катков и любимого зимнего вида спорта. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Вопросы будут разные. Например, участникам предложат подумать, в честь какого легендарного хоккеиста назвали каток в сквере вдоль улицы Академика Лисицына. Подсказка, как правило, кроется в самом задании.

Помимо этого, горожанам предстоит выяснить, как называется каток в Парке Горького, какой каток с естественным льдом в Москве самый старый, а еще угадать название элемента фигурного катания для начинающих.

За каждый правильный ответ можно получить пять баллов. Их начислят после окончания викторины. Максимально можно набрать 40 баллов.

«Московские сезоны» также продолжат проводить тренировки на катках до конца зимы.

История конкурсы Москва

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