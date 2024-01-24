«Сочувствуем истории». Стали известны подробности исчезновения пса Арчи в Подмосковье

Судьба Арчи неизвестна В компании уточнили, что электрички останавливаются не только на оборудованных турникетами станциях, но и в местах со свободным доступом. Поэтому в вагоны могут пробраться бездомные животные, которые забегают вместе с пассажирами, чтобы погреться.

Согласно действующим правилам перевозки домашних животных в пригородных поездах, за питомцев несут ответственность их хозяева. Однако ситуации бывают разными.

«Сочувствуем истории с Арчи, которая показала: наряду с бездомными животными в поездах могут потеряться или быть оставлены и домашние питомцы. Для нас одинаково важна судьба и тех, и других», - подчеркнули в ЦППК.

Компания уточнила, что работает в нескольких областях России и планирует сотрудничать с волонтерской организацией по поиску дома для потерянных и бездомных животных. Также ЦППК призвала своих сотрудников сообщить, если кто-то заметит потерянного тойтерьера. Эту информацию сразу передадут владельцу Арчи.

Хозяин Арчи искал собаку шесть дней. На его объявлении в Сети откликнулись неизвестные, которые сообщили, что якобы нашли собаку. Но спустя время владелец пса узнал, что с ним разговаривали мошенники. Волонтеры и неравнодушные люди собираются отправиться на поиски Арчи.

Пес выбежал из вагона сам К машинисту электрички вечером 16 января по громкой связи обратились обеспокоенные пассажиры. Люди попросили вызвать охрану. В тамбуре находился, предположительно, пьяный мужчина. Он падал на пол и мешал другим пассажирам, провоцируя конфликт. У него была маленькая собака черного цвета без намордника и поводка, рассказали в ЦППК.

Буйный пассажир вышел на станции Красный Строитель вместе с питомцем по кличке Арчи. Собака была не на поводке, что противоречит правилам перевоза животных в общественном транспорте.

Арчи снова пробрался в вагон. Хозяин же остался на платформе.

Собака спряталась под сидением в электричке. Питомца через некоторое время обнаружил работник транспортной безопасности. На Арчи не было ошейника или жетона с контактами владельца. На станции Чехов собака выбежала из вагона.