24 января 2024, 15:18

«Сочувствуем истории». Стали известны подробности исчезновения пса Арчи в Подмосковье

РИА «Новости»
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Тойтерьер Арчи забежал в вагон электрички после того, как его хозяин вышел на станции. Собака была без ошейника и жетона с контактами владельца. Спустя время пес выбежал из поезда на станции в Чехове. Об этом рассказали «360» в пресс-службе «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК).

Судьба Арчи неизвестна В компании уточнили, что электрички останавливаются не только на оборудованных турникетами станциях, но и в местах со свободным доступом. Поэтому в вагоны могут пробраться бездомные животные, которые забегают вместе с пассажирами, чтобы погреться.

Согласно действующим правилам перевозки домашних животных в пригородных поездах, за питомцев несут ответственность их хозяева. Однако ситуации бывают разными.

«Сочувствуем истории с Арчи, которая показала: наряду с бездомными животными в поездах могут потеряться или быть оставлены и домашние питомцы. Для нас одинаково важна судьба и тех, и других», - подчеркнули в ЦППК.

Компания уточнила, что работает в нескольких областях России и планирует сотрудничать с волонтерской организацией по поиску дома для потерянных и бездомных животных. Также ЦППК призвала своих сотрудников сообщить, если кто-то заметит потерянного тойтерьера. Эту информацию сразу передадут владельцу Арчи.

Хозяин Арчи искал собаку шесть дней. На его объявлении в Сети откликнулись неизвестные, которые сообщили, что якобы нашли собаку. Но спустя время владелец пса узнал, что с ним разговаривали мошенники. Волонтеры и неравнодушные люди собираются отправиться на поиски Арчи.

Пес выбежал из вагона сам К машинисту электрички вечером 16 января по громкой связи обратились обеспокоенные пассажиры. Люди попросили вызвать охрану. В тамбуре находился, предположительно, пьяный мужчина. Он падал на пол и мешал другим пассажирам, провоцируя конфликт. У него была маленькая собака черного цвета без намордника и поводка, рассказали в ЦППК.

Буйный пассажир вышел на станции Красный Строитель вместе с питомцем по кличке Арчи. Собака была не на поводке, что противоречит правилам перевоза животных в общественном транспорте.

Арчи снова пробрался в вагон. Хозяин же остался на платформе.

Собака спряталась под сидением в электричке. Питомца через некоторое время обнаружил работник транспортной безопасности. На Арчи не было ошейника или жетона с контактами владельца. На станции Чехов собака выбежала из вагона.

Чехов Собаки Животные Поезда
24 января 2024, 13:50
Полиция разберется в ситуации с ошибочной травлей женщины за смерть кота Твикса
piqsels
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Жительницу Самары в соцсетях по ошибке приняли за проводницу, высадившую кота Твикса с поезда, и затравили. Полиция начала проверку по этому факту, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«В настоящее время по заявлению местной жительницы отделом полиции по Советскому району управления МВД России по городу Самаре проводится проверка», - отметил собеседник агентства.

Уточняется, что блогер разместил в интернете личные данные самарчанки, которая якобы обрекла кота на гибель. После этого в ее адрес посыпались угрозы и проклятья, пользователи желали ей смерти.

Дочь женщины написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что люди «обвинили другого человека, не разобравшись в ситуации». Она пояснила, что на самом деле мать 15 лет работает кондуктором.

Нашумевшая история началась 11 января. Проводница поезда в мороз высадила кота , на которого у хозяев был билет, приняв за бродячего. Волонтеры упорно искали Твикса. Через несколько дней стало известно, что кот погиб от обморожения и укусов животного.

Проводницу временно отстранили от работы.

Коты Животные Поезда Полиция
24 января 2024, 13:48
Песков после случая в Якутии заявил об иммунитете россиян к провокациям
Пресс-служба МВД
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У россиян выработался иммунитет к провокациям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он на брифинге прокомментировал реакцию пользователей соцсетей на убийство в Якутске, сообщили «Известия».

«Безусловно, определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, правоохранительные органы четко выполняют свои функции», - сказал он.

В Якутске после драки с поножовщиной умер молодой человек. По версии следствия, конфликт завязался в клубе, поругались двое посетителей. Один из них вычислил адрес оппонента и вместе с друзьями приехал к нему домой в микрорайон Марха продолжить выяснять отношения. Трех человек госпитализировали, один из них умер в больнице с колото-резаным ранением грудной клетки.

RT сообщил, что участников потасовки задержали.

Полиция предостерегла жителей от участия в несанкционированных акциях - устроить их призывали в соцсетях. Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что главный подозреваемый родом из ближнего зарубежья, но попросил не вестись на провокации и не сеять вражду.

Якутия Дмитрий Песков Беспорядки Митинги
24 января 2024, 13:36
Собянина попросили вернуть таблички с именами жертв политических репрессий в Москве
РИА «Новости»
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В Москве с домов начали пропадать памятные таблички проекта «Последний адрес», посвященного памяти жертв политических репрессий. Депутаты Мосгордумы потребовали власти вернуть мемориальные доски на место. Обращение к мэру столицы Сергею Собянину опубликовал в своем Telegram-канале руководитель фракции «Яблоко» Максим Круглов.

«Кому мешают безобидные, размером с ладонь памятные таблички - не понятно», - написал он.

Круглов отметил, что депутаты получили отписки от правоохранительных органов и властей столицы в ответ на запросы по поводу причин демонтажа табличек.

Парламентарий добавил, что такое положение дел несоответствует концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Депутат также уточнил, что обратился к Собянину в письменной форме, потребовав не только вернуть все исчезнувшие таблички проекта «Последний адрес», но и включить этот проект в программу развития культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия Москвы.

Ранее в Липецке на памятнике Александру Невскому разместили цитату из песни Shaman.

Депутаты Сергей Собянин Москва
24 января 2024, 12:22
Коммунальщики начали ликвидировать последствия снегопада в Москве
РИА «Новости»
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Городские службы приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В комплексе предупредили, что температура воздуха будет колебаться в районе 0 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы. Кроме того, коммунальщики поспросили автомобилистов оставаться бдительными и соблюдать скоростной режим и дистанцию от едущих впереди машин.

Оттепель продлится в Москве до четверга. А в пятницу произойдет смена барических образований и воздух охладится до -5 градусов.


«Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств», - уточнили коммунальщики.

Кроме того, в течение дня пройдет очистка от снега и наледи крыш, а также выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места работ огородят специальными лентами.

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