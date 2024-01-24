Собянина попросили вернуть таблички с именами жертв политических репрессий в Москве

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«Кому мешают безобидные, размером с ладонь памятные таблички - не понятно», - написал он.

Круглов отметил, что депутаты получили отписки от правоохранительных органов и властей столицы в ответ на запросы по поводу причин демонтажа табличек.

Парламентарий добавил, что такое положение дел несоответствует концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Депутат также уточнил, что обратился к Собянину в письменной форме, потребовав не только вернуть все исчезнувшие таблички проекта «Последний адрес», но и включить этот проект в программу развития культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия Москвы.

Ранее в Липецке на памятнике Александру Невскому разместили цитату из песни Shaman.